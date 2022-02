Rosjanie ewakuują ambasadę i konsulaty na Ukrainie

Decyzja jest spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i uznaniem przez Rosję dwóch separatystycznych republik w Donbasie. Jako pierwsza poinformowała o tym agencja Bloomberg. "Ze względów bezpieczeństwa lwowski personel Departamentu Stanu spędzi noc w Polsce" - medium przywołało komunikat Departamentu Stanu USA. W nocy z poniedziałku na wtorek szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken potwierdził informację o przeniesieniu dyplomatów do Polski. "Nasi koledzy, którzy niedawno przenieśli się do Lwowa, spędzą noc w Polsce" - napisał Blinken na Twitterze.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services.