Rosyjski wicepremier i minister energii Aleksandr Nowak stwierdził, że Rosja znalazła nowe rynki eksportowe dla swojego surowca w Azji.

Wypowiedź Nowaka zacytował w poniedziałek portal rp.pl za agencja informacyjną TASS. „Oczywiście rosyjskie firmy energetyczne szukają nowych kierunków w nowej sytuacji, budując nowe łańcuchy dostaw. Pojawiają się nowi nabywcy, w tym do regionu Azji i Pacyfiku” – powiedział rosyjski minister.

Nowak zadeklarował, że Rosjanie są gotowi do inwestowania w budowę nowej infrastruktury przesyłowej, by zdywersyfikować eksport surowców energetycznych, do tej pory kierowany w większej mierze do Unii Europejskiej. Według niego mają toczyć się rozmowy o zwiększenia transportu gazu przez wschodnia Syberię do Chin.

Sam prezydent Władimir Putin miał polecić rządowi przygotowanie do 1 czerwca planów w zakresie udrożnienia wschodniego kierunku eksportu surowców energetycznych.

Rp.pl podkreślił, że Nowak nie podał żadnych konkretnych danych określających wymiar zwiększenia eksportu surowców energetycznych na rynki inne niż zachodnie. Największym takim rynkiem są dla Rosjan Chiny, tymczasem one, jak podał portal, zmniejszyły import ropy i gazu odpowiednio o 4,8 proc. i 8,9 proc.

Głównym kanałem sprzedaży rosyjskiego gazu do Chin jest gazociąg „Siła Syberii”. Działa on od 2019 r. Umowę w sprawie jego budowy podpisano w 2014 r. po pierwszej fali unijnych sankcji na Rosję w związku aneksją Krymu i wsparciem donbaskich separatystów. Umowa ta została podpisana po latach uchylania się przez Rosjan, którzy preferowali budowę gazociągu do wybrzeża Oceanu Spokojnego, by tam zbywać surowiec różnym klientom dalekowschodnim, osiągając tym samym wyższą cenę.

rp.pl/kresy.pl