Opozycyjny portal twierdzi, że Kreml radzi się Dugina

Według rosyjskiego liberalnego portalu emigracyjnego czołowi kremlowscy urzędnicy spotykają się z ideologiem eurazjatyzmu Aleksandrem Duginem.

Emigracyjny rosyjski portal Meduza.io twierdzi w swoim artykule, że wpływ Aleksandra Dugina na Kreml „rzeczywiście wzrósł”. Jak napisano w artykule – „W ostatnich miesiącach wewnętrzny polityczny krąg Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej zaczął regularnie zapraszać na „rozmowy” na Kremlu ultrakonserwatywnych filozofów i historyków, przede wszystkim Aleksandra Dugina, Aleksandra Prochanowa i Wardana Bagdasariana”. Meduza powołuje się, podając tę informację, na anonimowe źródła „bliskie” Kremla.

Według tych źródeł kremlowscy urzędnicy rozmawiają z wymienionymi intelektualistami „na tematy ideologiczne – jaki jest cel Rosji, czego ona chce”.

To nie jedyni przedstawiciele kręgów tradycjonalistycznych z którymi nawiązali kontakt przedstawiciele rosyjskiego prezydenta. Do łask wrócił oligarcha Konstantin Małofiejew znany z promowanie tego rodzaju idei. Jest on inicjatorem telewizji internetowej Cargrad, a także sponsorem działań Igor Girkina „Striełkowa”, który wraz z grupą ochotników pojawił się w 2014 r. w ukraińskim obwodzie donieckim, by organizować tamtejszych separatystów, w efekcie zostając na kilka miesięcy dowódcą ich sił zbrojnych.

Relacje Małofiejewa z Kremlem pozostawały napięte od 2019 r., kiedy konserwatywny oligarcha postanowił zaangażować się w politykę podejmując próbę podporządkowania sobie parlamentarnej partii „Sprawiedliwa Rosja”.

Według okołokremlowskiego źródła Małowiejew i trzej ideolodzy mają pomóc władzom Rosji „wyczuć kontury nowej ideologii”, wokół której ma zostać zorganizowane społeczeństwo.

Kontaktuje się z nimi Siergiej Kirijenko odpowiadający w Administracji Prezydenta za politykę wewnętrzną, który zyskał ostatnio silną pozycję na Kremlu. Mają mu towarzyszyć w spotkaniach dyrektor Departamentu Spraw Rady Państwa Aleksandr Chariczew i dyrektor Departamentu Projektów Społecznych Siergiej Nowikow.

Według anonimowego źródła na spotkaniach wypracowywane są nie tylko ogólne kontury nowej ideologii państwa, ale i konkretne tezy, które wypowiadane są następnie przez rosyjskiego prezydenta i jego urzędników. Portal przytacza niedawne wypowiedzi Kirijenki na temat konieczności zamienienia wojny z Ukrainą w „wojnę ludową” jako środku do zwycięstwa, sugerując, że to przykład oddziaływania ideologów.

Źródła twierdzą, że Kreml miał kontakty z Duginem jeszcze pod koniec pierwszej dekady XXI w. ale potem stały się one „nieregularne”. „Teraz słownik Dugina i Prochanowa ustami Putina” – zacytowała Meduza.

Putin, według nich, był jeszcze do niedawna tylko powierzchownie zaznajomiony z ideologią i publicystyką Dugina, ale zmieniło się to po sierpniowym zabójstwie córki tego drugiego w zamachu bombowym.

Jednocześnie jednak rozmówcy portalu powiedzieli, że sam Kirijenko, jedna z twarzy rosyjskiego liberalizmu lat 90, za którego rządów doszło w 1998 r. w Rosji do krachu finansowego, nie podziela tradycjonalistycznych poglądów swoich rozmówców. Mimo to rozmawia z Duginem, Prochanowem, Bagdasarianem i Małofiejewem uznawszy, że sam prezydent zbliżył się w ostatnim okresie do ich poglądów. Inną przyczyną ma być fakt, że wśród współpracujących z władzą „polittechnologów” brak osób zdolnych do autentycznego kreowania oryginalnej ideologii, a nie tylko użytecznych narracji.

Wspomniane osoby nie odpowiedziały na pytania Meduzy w przedmiotowej sprawie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpisał natomiast, że Administracja Prezydenta „nie ujawnia” tego rodzaju informacji.

Aleksandr Dugin to rosyjski filozof, politolog, geopolityk i historyk religii, jest głównym ideologiem rosyjskiego neoimperializmu, eurazjatyzmu, tradycjonalizmu integralnego. Jeszcze w latach 80 XX w. zaangażował się w działalność nacjonalistycznego stowarzyszenia „Pamiat”. W latach 90 został ideologiem Partii Narodowo-Bolszewickiej, założonej wraz z pisarzem Eduardem Limonowem i muzykiem Jegorem Letowem.

W 1998 r. Dugin zerwał z Limonowem. Próbował animować Eurazjatycki Związek Młodzieży. Zajmował się jednak głównie metapolityką próbując pośrednio oddziaływać na elity rządzące Rosją. Był autorem koncepcji „szóstej kolumny” to jest określenie frakcji polityków zbyt liberalnych i prozachodnich działającej w obrębie obozu putinowskiego, których należy zwalczyć. W 2014 r. został usunięty ze stanowiska pracy na moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa za krytykę, w jego ocenie, zbytniego kunktatorstwa polityki Kremla wobec Ukrainy.

W ubiegłej dekadzie Dugin zaczął ukazywać jako partnerów Rosji polityków nowej, populistycznej prawicy na Zachodzie. Pozytywnie oceniał przejęcie władzy w USA przez Donalda Trumpa.

Jeszcze w wywiadzie dla „Frondy” z 1998 r. Dugin twierdził, że dla Polski nie ma miejsca na mapie, jako przeszkody dla bloku eurazjatyckiego. Wielokrotnie potem krytykował proamerykańską politykę państw Europy Środkowej. W 2019 r. w wywiadzie dla Xportalu twierdził z kolei, że Polska może być mocarstwem regionalnym i elementu bloku państw sprzeciwiających się liberalnej globalizacji.

meduza.io/kresy.pl