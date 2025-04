Estońska marynarka wojenna zatrzymała rosyjski statek

Estońska marynarka zatrzymała tankowiec Kiwala, który objęty jest sankcjami UE jako część tzw. rosyjskiej floty cieni. Trwa śledztwo ws. legalności jednostki – poinformował dowódca Estońskich Sił Morskich.

W piątek rano Estonia zatrzymała tankowiec naftowy Kiwala, który bez bandery zmierzał do rosyjskiego portu Ust-Ługa w rosyjskim obwodzie leningradzkim, położonej około 110 km od Petersburga.

Early this morning, the Estonian Navy detained a sanctioned vessel with no flag state. Our authorities are currently on board, inspecting its legal status and safety.

Estonia takes suspicious activities in the Baltic Sea very seriously. https://t.co/Aate7uSpI3

— Kristen Michal (@KristenMichalPM) April 11, 2025