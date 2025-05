Prokuratura chce postawić Grzegorzowi Braunowi siedem zarzutów. PE zagłosuje nad uchyleniem immunitetu

SIS potwierdza, że ​​zaatakowało chrześcijańską wioskę w stanie Boro w Nigerii i publikuje zdjęcia z masakry. Spalili kilka domów i kościół po zabiciu 20 nigeryjskich chrześcijan, którzy zebrali się na ceremonii żałobnej po śmierci mieszkańca wioski.

ISIS has officially confirmed an attack on a Christian village in Borno State, Nigeria. The group has disseminated photographs from the incident, which depicts widespread destruction and loss of life.