W wywiadzie dla Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance oświadczył, że administracja Donalda Trumpa planuje intensyfikację działań dyplomatycznych, mających na celu zbliżenie stanowisk Rosji i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance stwierdził w środowej rozmowie z Fox News, że istnieje „bardzo duża przepaść” między oczekiwaniami Ukrainy i Rosji dotyczącymi zakończenia wojny. Zapowiedział jednocześnie, że administracja prezydenta Donalda Trumpa podejmie intensywne działania dyplomatyczne, mające na celu zbliżenie stanowisk obu stron.

Odnosząc się do aktualnego stanu negocjacji pomiędzy Ukrainą a Rosją, Vance powiedział, że „pierwszym i niezbędnym krokiem w kierunku rozwiązania konfliktu jest przedstawienie przez każdą ze stron propozycji pokojowej”.

„I to już się wydarzyło. Ukraińcy powiedzieli: ‘To jest to, czego chcemy’. Rosjanie powiedzieli: ‘To jest to, czego my chcemy’. A teraz zadaniem dyplomacji jest spróbować zbliżyć te dwie strony. Ponieważ istnieje bardzo duża przepaść między tym, czego chcą Rosjanie, a tym, czego chcą Ukraińcy” – ocenił wiceprezydent.

Vance zaznaczył również, że konkretne „propozycje pokojowe” zostały już przedstawione i że w ciągu najbliższych 100 dni administracja Trumpa „będzie bardzo intensywnie pracować nad tym, aby zbliżyć te strony do siebie”.

Według doniesień medialnych, administracja Trumpa przekazała stronie ukraińskiej w Paryżu jednostronicowy dokument, przedstawiony jako „ostateczna propozycja” rozwiązania konfliktu. Dokument ten, jak twierdzi prasa, miał zawierać m.in. gotowość Stanów Zjednoczonych do uznania rosyjskiej kontroli nad Krymem oraz możliwość złagodzenia sankcji wobec Moskwy.

Przypomnijmy, że Moskwa zadeklarowała, że nie dopuści do przywrócenia granic Ukrainy z 1991 roku.

„Jest oczywiste, że za próżnymi i bezpodstawnymi roszczeniami reżimu kijowskiego oraz wspierających go sił na Zachodzie dotyczącymi tzw. przywrócenia Ukrainy w granicach z 1991 roku, kryje się kanibalistyczny instynkt zniszczenia wszystkiego, co rosyjskie”.

„Rosja nigdy nie dopuści do realizacji takiego scenariusza” – podsumowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Kresy.pl/Fox News