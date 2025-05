Orędzie Donalda Tuska: „Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego”

Premier Donald Tusk wygłosił orędzie z okazji świąt majowych, podczas którego przedstawił wizję Polski jako regionalnej potęgi, zapowiedział budowę nowoczesnej armii i rozwój gospodarki.

W czwartek premier Donald Tusk wygłosił w czwartek orędzie telewizyjne, nawiązując do obchodzonej 21. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Pracy, Dnia Flagi przypadającego 2 maja oraz zbliżającego się święta Konstytucji 3 Maja. Wystąpienie szefa rządu koncentrowało się wokół kwestii bezpieczeństwa, gospodarki i pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Polska to wielkie marzenie. pic.twitter.com/JhXHqfiC09 — Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2025

– „Czasy są trudne. Do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm. Wojna przestała być abstrakcją. Przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. Czy to znaczy, że nasze polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane? Czy mamy się bać? Nie. My mamy być silni” – powiedział.

Tusk nawiązał również do rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, przypadającej w tym roku. – „Polska to tysiącletnie państwo, z którym każdy musi się liczyć. Nasza rocznica jest rokiem przełomu. Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi” – powiedział.

Na „piastowską potęgę” według premiera ma składać się: najsilniejsza gospodarka oraz najsilniejsza armia w regionie, najsilniejszy głos w Europie – „Polski potencjał jest niezaprzeczalny, a my wiemy, jak go uruchomić, wiemy, co robić” – zaznaczył.

Tusk zapowiedział rozbudowanie polskiego przemysłu – „Będziemy współdziałać z przedsiębiorcami, likwidujemy krępujące ich bariery – wszystkie, które tylko da się zlikwidować” – stwierdził.

Zapowiedział przy tym miliardowe inwestycje w zbrojenia i infrastrukturę – „Nie zawahamy się, żeby faworyzować przy tej okazji polskie firmy. Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego” – ocenił.

Symbolem technologicznego skoku Polski ma być pierwszy od niemal pół wieku lot Polaka w kosmos. Start misji kosmicznej Ax-4, w której weźmie udział Sławosz Uznański-Wiśniewski, został zaplanowany na 29 maja 2025 r. o godz. 19:03 czasu polskiego. Będzie to druga w historii obecność Polaka w przestrzeni kosmicznej, a zarazem pierwsza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Zdaniem Tuska Polska w relacjach międzynarodowych dysponuje kompetencjami na najwyższym światowym poziomie, a jej głos od niepamiętnych czasów nie brzmiał tak mocno — „Polska jest szanowana i słuchana. Bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie” – stwierdził premier – „W relacjach międzynarodowych dysponujemy kompetencjami na najwyższym światowym poziomie” – zauważył.

W ramach nowej strategii państwa premier zapowiedział rozwój dyplomacji ekonomicznej. Rząd ma stać się patronem ekspansji polskiego biznesu, eksportu i interesów polskich firm za granicą. – „Będziemy konsekwentnie walczyć o każde miejsce pracy w Polsce” – podkreślił.

Kresy.pl