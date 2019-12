Jest podpis prezydenta. Polscy żołnierze zostają w Iraku

„Prezydent RP podpisał postanowienia w sprawie przedłużenia funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Kosowie, Republice Środkowoafrykańskiej oraz na Sycylii” – poinformowało w poniedziałek na Twitterze Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent RP podpisał postanowienia w sprawie przedłużenia funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Kosowie, Republice Środkowoafrykańskiej oraz na Sycylii pic.twitter.com/WZQpzNNa03 — BBN (@BBN_PL) 30 grudnia 2019

W lipcu polski resort obrony poinformował, że w ramach operacji „Inherent Resolve” „kontyngent w Iraku liczy zgodnie do 350 żołnierzy i pracowników, a jego użycie zostało przedłużone do 31 grudnia 2019 r.”. Zaznaczono, że misja polskich żołnierzy ma charakter „szkoleniowo-doradczy oraz logistyczny”. Operacja „Inherent Resolve” została rozpoczęta przez Amerykanów w Iraku i Syrii i dotyczyła działań przeciwko dżihadystom z ISIS.

Czytaj na ten temat więcej: 150 polskich żołnierzy przybyło do bazy wojskowej USA w Iraku

Według aktualnych informacji w Kosowie stacjonuje ok. 230 polskich żołnierzy, na których składa się dowództwo i sztab PKW, kompania manewrowa oraz Zespół Łącznikowo-Monitorujący. Wojsko Polskie znajduje się w Kosowie nieprzerwanie od 1999 r., kiedy to NATO rozpoczęło operację „Allied Force”.

Polski Kontyngent Wojskowy zlokalizowany jest także w Republice Środkowoafrykańskiej w ramach sił Unii Europejskiej EUFOR RCA. W kwietniu 2013 doszło do upadku rządu Bozize, w wyniku tego Republika Środkowoafrykańska stała się państwem upadłym pozbawionym władzy centralnej. Sytuacja zaniepokoiła Radę Bezpieczeństwa ONZ, która wezwała organizacje międzynarodowe do podjęcia działań. Początkowo operacja była prowadzona przez wojsko francuskie, ale z czasem została przekształcona we wspólną operację Unii Europejskiej. Według najnowszych informacji z kwietnia 2015 r., w kraju tym stacjonuje zaledwie dwóch polskich żołnierzy.

Natomiast Sycylii znajduje się ok. 100 polskich żołnierzy w ramach PKW EU SOPHIA. Ich głównym zadaniem jest podejmowanie działań zmierzająćych do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspieranie morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji.

Kresy.pl / twitter.com/BBN_PL