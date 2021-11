Rząd Litwy chce zakazu lotów do Mińska

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrieliu Landsbergis chce całkowitego zablokowania lotów do i z stolicy Białorusi.

„Powinniśmy dążyć do tego, żeby Mińsk stał się strefą zakazu lotów i żeby tam nie wylądował ani jeden samolot z nielegalnymi imigrantami” – powiedział w poniedziałek szef litewskiej dyplomacji, który przybył do Brukseli na posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw zagranicznych.

Słowa Landsbergisa zacytował litewski nadawca publiczny LRT – „Najważniejszą kwestią jest dla nas sytuacja na polskiej i litewskiej granicy.” – powiedział litewski minister jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady. Przedstawił on swoje państwo jako zdecydowanie popierające nałożenie kolejnych sankcji na Białoruś.

Landsbergis postulował – „Powinniśmy zagwarantować, że samoloty, którymi przybywają ludzie chcący migrować, nielegalnie przekroczyć granicę nie lądowały w Mińsku, czy jakichkolwiek innych portach lotniczych Białorusi”.

Landsbergis poruszył też sytuację samych migrantów zgromadzonych na terytorium Białorusi u granic Polski. „Inną sprawą jest to, jak zapewnimy bezpieczny korytarz dla osób, które już są na Białorusi, aby bezpiecznie wrócili do domu. Musimy współpracować z organizacjami międzynarodowymi, ONZ i innymi, aby zawrócić ludzi. Jeśli uda nam się stworzyć bezpieczny korytarz, rząd litewski będzie gotowy pomóc ludziom wracającym do domu” – zadeklarował litewski minister.

Litwa była pierwszym państwem sąsiadującym z Białorusią, która odczuło nacisk migracyjny z jej terytorium. Liczba obywateli państw azjatyckich i afrykańskich, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć litewską granicę wyraźnie wzrosła w czerwcu, po tym, gdy w maju białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko zapowiedział, że nie będzie powstrzymywał migrantów przed szturmowaniem granicy. Nacisk migracyjny znacząco wzrósł w lipcu i sierpniu. We wrześniu zelżał on, natomiast znacznie zwiększyła się liczba migrantów próbujących przekroczyć granicę Polski. Jednak migranci nadal próbują nielegalnie przekraczać litewską granicę.

lrt.lt/kresy.pl