Litwa z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej

Litwa osiągnęła w listopadzie najwyższy poziom inflacji w Unii Europejskiej. Wzrost cen w tym kraju nie zwalnia.

W ubiegłym miesiącu w porównaniu do października inflacja była na Litwie wyższa o 0,4 punktu procentowego. Tym samym na listopad poziom inflacji rok do roku wyniósł 22,9 proc. Był to więc najwyższy poziom wzrostu cen w Unii Europejskiej. Litwa wyprzedziła pod tym względem Estonię, gdzie inflacja wynosiła w ubiegłym miesiącu 21,3 proc. Tymczasem jeszcze we wrześniu wzrost cen w skali rocznej wynosił w tym państwie 23,7 proc.

„W ciągu miesiąca ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły o 0,3%, ceny usług konsumpcyjnych – o 0,7%.” – podał portal TVP Wilno – „Ceny towarów i usług konsumpcyjnych regulowanych przez organy państwowe i samorządowe spadły o 2,7%, ceny rynkowe wzrosły o 1%.”

Portal odnotowuje, że najszybciej drożały najbardziej podstawowe produkty to jest artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe, których ceny, tylko w ciągu miesiąca podwyższyły się o 2,5 proc. Jeszcze szybciej od średniej w tej kategorii rosły ceny cukru, kawy, konserw rybnych, pieczywa, ale w dół poszły ceny dżemów, marmolady, miodu, masła, wyrobów cukierniczych.

Według TVP Wilno spadły natomiast ceny niektórych warzyw i owoców. Tak było w przypadku w przypadku sałaty głowiastej, kalafiora, borówek, mandarynek, pomidora.

Artykuły AGD i produkty potrzebne do bieżącego utrzymania domu podrożały na Litwie w ciągu miesiąca o 1,7 proc. Środki czystości był droższe o 3,3 proc.

Zmniejszyły się natomiast ceny mieszkań, wody, energii elektrycznej, gazu oraz pozostałych paliw i usług – o 2,4%.

Co ważne spadki objęły sektor energetyczny. Ceny energii cieplnej były niższe o 6,8 proc. niż w październiku, a elektrycznej o 5,9 proc.