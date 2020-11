Ormianie palą swoje domy w strefie, która przechodzi pod kontrolę Azerbejdżanu [+VIDEO]

W rejonach otaczającym Górski Karabach, które mają przejść pod kontrolę Azerbejdżanu wyjeżdżający Ormianie stosują praktykę spalonej ziemi.

Zgodnie z poniedziałkowym porozumieniem rozejmowym wszystkie rejony otaczające Górski Karabach, które od 1994 r. kontrolowane były przez nieuznawaną ormiańską Republikę Arcachu i stanowiły dla niego strefę buforową znajdą się pod bezpośrednią władzę Azerbejdżanu. Tak samo stanie się z tą częścią Górskiego Karabachu właściwego, która została zdobyta przez azerbejdżańską armię w czasie ostatniej ofensywy. Ormianie nie wyobrażają sobie życia pod władzą Baku.

Środki masowego przekazu i komentatorzy publikują nagrania przedstawiające Ormian wyjeżdżających z obszarów jakie mają zostać pod kontrolą Azerbejdżanu. W wielu przypadkach Ormianie ci podpalili swoje domy stosując praktykę spalonej ziemi.

Do przypadków takich doszło w rejonie kelbadżarskim, bo to właśnie ten obszar jest przejmowany przez Azerbejdżan w niedzielę. W sobotę zapłonęły w niej liczne posiadłości i zakończył się „masowy eksodus” ludności ormiańskiej z niego, jak określił to portal telewizji Al Jazeera. „Dzieci Armenii płaczą i chcą wrócić do domu. To takie smutne” – portal zacytował wypowiedź jednego z uchodzących z rejonu Ormian. „To jest mój dom, nie mogę pozostawić go Turkom” – stwierdził mężczyzna.

Korespondent katarskiej telewizji w regionie twierdzi, że Ormianie nie tylko podpalają budynki umieszczając w nich łatwopalne materiały, ale też karczują swoje sady. Wiadomo też, że ormiańskie władze odcięły już dopływ energii elektrycznej do przekazywanego pod kontrolę Baku rejonu.

Z kolei korespondent Al Jazeery w Baku twierdzi, że działania Ormian wywołują „rozczarowanie” i „gniew” wśród Azerbejdżan – „Mówią, że Ormianie niszczą coś co nie należy przede wszystkim do nich”.

Obecny w Górskim Karabachu polski korespondent Witold Repetowicz twierdzi, że część z opuszczających rejon kelbadżarski Ormian to przesiedleńcy sprzed 30 lat, którzy opuścili obszary kontrolowane przez Azerbejdżan w czasie operacji pacyfikacyjnej „Pierścień” z 1991 r. Operację tę opisano na naszym portalu w artykule obszernie wyjaśniającym genezę konfliktu w Górskim Karabachu.

Ormianie palą własne domy i wyjeżdżają z obszarów, które po przegranej wojnie mają oddać Azerom.

Trudno się dziwić, że Ormianie z Kalbedżaru, którzy wczoraj zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów palili je by nic się nie dostało w rece Azerów. 28 lat temu w ramach operacji „Kalco” sowiecki OMON i Azerowie wygnali ich z wiosek w płn części regionu martakerckiego. pic.twitter.com/MeDgSxetlO — Witold Repetowicz (@WitoldRPL) November 15, 2020

