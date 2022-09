Azerbejdżan ostrzeliwuje pogranicze Armenii [+VIDEO]

Poseł Konfederacji i Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak był gościem niedzielnego wydania "Śniadania Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyła m.in. wysokich cen energii w Polsce. Bosak wskazał czynniki, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. "Wymienię pięć rzeczy, które PiS zrobił źle i z powodu których mamy katastrofalne ceny prądu. One będą wysokie i będą tłamsić polską gospodarkę" - powiedział.

Poseł Konfederacji zwrócił uwagę m.in. na antywęglową politykę UE. "Pierwsza to zgoda na radykalizację polityki UE w sprawach antywęglowej polityki energetycznej. W 2020 roku premier na szczycie Unii zgodził się na to, żeby podnieść cel redukcji CO2 z 40 proc. na 55 proc. Nie było polskiego weta. Druga sprawa to zawarte w 2021 roku porozumienie z UE o wygaszeniu do zera wydobycia węgla w Polsce. Od stycznia w tym roku mamy miliardowe dopłaty do kopalń w celu redukowania wydobycia węgla w Polsce" - podkreślił.

"Trzecia sprawa to najwyższe w UE kwoty za produkcję prądu wynikające z systemu EU ETS. Mamy najwyższy koszt w całej Unii Europejskiej pozyskania tych certyfikatów. One uderzają też w ciepłownictwo" - zaznaczył. Zapytany, z czego to wynika, odpowiedział: "bo mamy największą ilość ciepła, najwyższy odsetek ciepła, prądu, produkowane z węgla". "Najbardziej niekorzystne położenie" - wskazał.