Reuters: Członkowie NATO zgodzili się w 2025 r. przeznaczyć 40 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy

Agencja Reuters powołując się na swoje źródła informuje, że kraje należące do NATO zgodziły się w 2025 r.przeznaczyć 40 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Dwóch dyplomatów przekazało agencji Reuters informację, że kraje należące do NATO, na tydzień przed oficjalnym szczytem Sojuszu, zgodziły się w 2025 r. przeznaczyć 40 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jens Stoltenberg zwrócił się do sojuszników o podjęcie wieloletniego zobowiązania do utrzymania pomocy wojskowej dla Kijowa na tym samym poziomie, co od 2022 r.

Jak informuje Reuters, mimo że państwa członkowskie nie poparły pierwotnej prośby Stoltenberga o takie wieloletnie zobowiązanie, pakt zawiera postanowienie o ponownej ocenie wkładu sojuszników na przyszłych szczytach NATO. Sojusznicy postanowili także przygotować w przyszłym roku dwa raporty, aby ustalić, jaki sprzęt jest dostarczany Ukrainie przez poszczególne państwa. Analizy spełnią żądania członków Sojuszu w sprawie większej przejrzystości w zakresie podziału obciążeń w wspieraniu Kijowa.

Państwa należące do NATO uzgodniły, że będą dążyć do wywiązania się z tego zobowiązania poprzez proporcjonalne wkłady, informuje Reuters. To zobowiązanie finansowe stanowi część szerszego pakietu dla Ukrainy, który przywódcy NATO uzgodnią podczas szczytu w Waszyngtonie w dniach 9–11 lipca. W czerwcu sojusznicy zdecydowali, że NATO przejmie większą rolę w koordynowaniu dostaw broni na Ukrainę, przejmując obowiązki od Stanów Zjednoczonych w celu zabezpieczenia procesu w obliczu ubiegania się Donalda Trumpa o drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA.

Przypominamy, że we wtorek Sekretarz Obrony USA Lloyd Austin zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2,3 miliarda dolarów. Obejmie on między innymi amunicję przeciwpancerną oraz do systemów Patriot. Lloyd Austin poinformował również, że zestawy obrony przeciwlotniczej zostaną dostarczone na linię frontu w przyspieszonym terminie. Jak przypomina Pentagon, będzie to możliwe po ogłoszeniu decyzji, że dostawy i sprzedaż sprzętu militarnego sojusznikom będą odbywały w taki sposób, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje w krytycznym momencie wojny.

Sekretarz Obrony USA podkreślił determinację Waszyngtonu w wspieraniu Kijowa. Pokreślił, że Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami, będzie w dalszym ciągu pomagać Ukrainie, aby mogła odeprzeć rosyjskie ataki. Austin powiedział również, że podczas szczytu NATO państwa członkowskie podejmą kroki „w celu zbudowania pomostu dla członkostwa Ukrainy w NATO”.

reuters.com/Kresy.pl