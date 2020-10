Polka zagra w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego [+VIDEO]

Wielki sukces polskiej tenisistki Igi Świątek. Polka awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa pokonując Argentynkę Nadię Podoroską.

W czwartkowym półfinale Rolanda Garrosa Iga Świątek nie dała szans niżej notowanej Argentynce Nadii Podoroskiej pokonując ją w dwóch setach: 6:2 i 6:1. Cały mecz trwał zaledwie 70 minut. W obu setach Polka szybko narzucała rywalce swoje warunki przełamując jej pierwsze podanie i tocząc dalej mecz pod swoje dyktando. Argentynka zdołała przełamać serwis Świątek dopiero w piątym gemie drugiego seta, kiedy przegrywała już 0:4 w gemach. To jednak było wszystko, na co było stać tego dnia Argentynkę.

Portal Wirtualna Polska chwali polską tenisistkę za świetne poruszanie się po korcie, siłę ognia, precyzję zagrań, spryt, cierpliwość i płynne przechodzenie z obrony do ataku. Świątek zachwycała „ekstremalnie głębokimi krosami i efektownymi zagraniami po linii” a także świetną pracą w defensywie.

Welcome to the final 👏

19-year-old @iga_swiatek dominates Podoroska 6-2 6-1 to become the first 🇵🇱 woman in the Open Era to reach the title match in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/48CIv1C8vO

