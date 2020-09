PE przyjął krytyczny raport o praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął w czwartek raport hiszpańskiego eurodeputowanego Juana Lopeza Aguilara o stanie praworządności w Polsce.

Jak podaje RMF FM, raport jest „niesłychanie krytyczny” wobec stanu praworządności w Polsce. Za jego przyjęciem zagłosowało 513 eurodeputowanych, przeciwko było 148, 33 wstrzymało się od głosu. W ten sposób stał się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego.

Spośród eurodeputowanych z Polski za rezolucją PE przyjmującą raport zagłosowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Przeciw byli europosłowie PiS, a wstrzymali się od głosu europosłowie PSL.

Według RMF FM w raporcie skrytykowano m.in. rzekome „strefy wolne od LGBT” w Polsce a także rozważania na temat wycofania się Polski z Konwencji Stambulskiej. Juan Lopez Aguilar uważa, że wyjście Polski z Konwencji byłoby „poważnym krokiem wstecz w walce z przemocą na tle płciowym”. Zdaniem autora raportu „sytuacja w Polsce jest bardzo niepokojąca i niestety pogorszyła się jeszcze bardziej w ciągu lata, wraz z eskalacją mowy nienawiści i brutalności policji wobec osób LGBTI”. Hiszpan zaproponował m.in., by nie przyznawać funduszy unijnych tam, gdzie występują „strefy wolne od LGBT”.

W rezolucji PE znalazło się wiele wezwań do Komisji Europejskiej i Rady UE do stanowczych działań przeciwko polskim władzom. W opinii RMF FM dokument ma wesprzeć niemiecką prezydencję w próbach wprowadzenia mechanizmu uzależniającego unijne wypłaty od praworządności. Może także stanowić podstawę do przejścia do kolejnej fazy procedury art. 7 wobec Polski.

