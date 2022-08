Nieoficjalnie: Francja chce znacznie zwiększyć import gazu z Algierii

"W związku z procesem transformacji i wysokimi cenami w Europie obserwujemy zmniejszoną konsumpcję gazu i dotyczy to także Polski. W przemyśle przeciętny spadek zużycia w stosunku do poprzedniego roku to ok. 25 proc. Wszystko wskazuje, że w kolejnym roku będziemy potrzebowali mniej gazu niż pierwotnie planowaliśmy a to oznacza, że będziemy potrzebowali mniej dostaw bezpośrednio do Polski" - oceniła Anna Moskwa przy okazji otwarcia gazowego interkonektora Polska-Słowacja.

Minister przypomniała, że na 2023 r. PGNiG ma na razie zakontraktowane sprowadzenie przez Baltic Pipe ok. 4,5 mld m sześc. gazu. Maksymalna przepustowość gazociągu jest na poziomie 10 mld m sześc. Podkreśliła, że "to nie oznacza, że nie mamy gotowości podzielenia się gazem, który za pośrednictwem naszej infrastruktury możemy do Polski sprowadzić".