Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wzywa do zwiększenia zdolności operacyjnych Bundeswehry. “Musimy być zdolni do wojny do 2029 r.”

Boris Pistorius wezwał do szybkiego zwiększenia zdolności operacyjnych Bundeswehry, w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Rosji. Podczas środowej debaty w Bundestagu powiedział: “musimy być zdolni do wojny do 2029 roku”. Działanie Niemiec muszą doprowadzić do odstraszenia potencjalnego przeciwnika.

Polityk podczas wystąpienia wezwał do większego wsparcia Ukrainy. Według ministra “zwycięstwo Rosji kosztowałoby nas wszystkich w ostatecznym rozrachunku więcej niż nasze dzisiejsze wsparcie dla Ukrainy”. Zaznaczył, że Putin nie zatrzyma się na granicach Ukrainy. Zauważył, że Rosja stanowi zagrożenie dla Gruzji, Mołdawii oraz krajów NATO, a gospodarka wojenna kraju ma już pracować na potrzeby kolejnego konfliktu zbrojnego.

Minister podkreślił, że należy ponownie wprowadzić obowiązkowe elementy służby wojskowej. Pistorius ma wkrótce przedstawić propozycję w tej sprawie: „taka służba wojskowa nie może być całkowicie wolna od zobowiązań”. Polityk wezwał również do zwiększenia inwestycji w rozwój zdolności operacyjnych armii niemieckiej. Zaznaczył, że specjalny fundusz Bundeswehry w wysokości 100 mld euro został już rozdysponowany.

W kwietniu wicekanclerz Niemiec Robert Habeck oznajmił, że Niemcy muszą być gotowe na obronę przed “atakami wojskowymi”. “Tęsknimy za pokojem, to prawda. Ale uczciwa, gorzka odpowiedź brzmi: prawdopodobnie nie będzie szybkiego, dobrego końca, nawet jeśli życzylibyśmy sobie inaczej” – powiedział.

“Musimy dostosować się do sytuacji zagrożenia. Wszystko inne byłoby naiwne” – kontynuował, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak dodał, Niemcy powinny więcej inwestować we własne bezpieczeństwo.

Styczniowe doniesienia gazety Bild sugerowały, że niemiecka armia opracowała scenariusz szkolenia dotyczący ewentualnej wojny z Rosją na wypadek porażki Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej minister obrony Niemiec Boris Pistorius mówił, że należy przygotować się na wojnę w Europie. “Musimy oswoić się z myślą, że Europie może grozić wojna” – podkreślał.

Niemieckie media wielokrotnie zwracały uwagę na zły stan armii Niemiec. W lipcu Der Spiegel pisał o olbrzymich brakach amunicji w Bundeswehrze. W kwietniu dziennik Neue Osnabruecker Zeitung podkreślał, że drugi rok z rzędu więcej żołnierzy zakończyło służbę wojskową niż do niej wstąpiło.

dw.com/Kresy.pl