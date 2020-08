Londyn nie uznaje oficjalnych wyników wyborów prezydenckich na Białorusi

Brytyjski minister spraw zagranicznych oświadczył, że Wielka Brytania „nie akceptuje” oficjalnych wyników wyborów prezydenckich na Białorusi, dającego zwycięstwo Aleksandrowi Łukaszence. Wcześniej podobne stanowisko zajęła Unia Europejska.

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab stwierdził, że „świat z przerażeniem patrzył na przemoc, jakiej władze białoruskie użyły do stłumienia pokojowych protestów, które miały miejsce po oszukańczych wyborach prezydenckich”. Jak dodał, Wielka Brytania „nie akceptuje” wyników wyborów na Białorusi.

Raab oświadczył, że Wielka Brytania widzi „pilną potrzebę” niezależnego dochodzenia przeprowadzonego przez OBWE w sprawie nieprawidłowości w trakcie wyborów, a także „przerażających represji”, które po nich nastąpiły.

„Wielka Brytania będzie współpracować z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby ukarać osoby odpowiedzialne i pociągnąć białoruskie władze do odpowiedzialności” – ogłosił Dominic Raab.

The violence against peaceful protesters in Belarus is appalling. The UK does not accept the results of this fraudulent Presidential election & calls for an urgent investigation through @OSCE into its serious flaws & the grisly repression that followed. https://t.co/VPJ4yrTCXZ

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 17, 2020