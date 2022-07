Europol wyjaśnił słowa swojego rzecznika o przemycie broni z Ukrainy

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) wyjaśniła, dlaczego jej rzecznik mówił o przemycie broni w kontekście Ukrainy.

Jak podawaliśmy, rzecznik Europolu Jan Op Gen Oorth w rozmowie z niemiecką agencją prasową dpa powiedział w czwartek, że Europol ma informacje o przemycie broni z Ukrainy, w tym broni ciężkiej. „Istnieje ryzyko, że wpadnie ona w ręce zorganizowanych grup przestępczych lub terrorystów” – powiedział rzecznik. Według niego zaobserwowano osoby wyjeżdżające z Ukrainy z bronią palną. Miała istnieć również obawa, że ​​broń i amunicja są składowane wzdłuż granicy w celu przemytu do UE.

Słowa Jana Op Gen Oortha nie spodobały się w Kijowie. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RNBO) Ołeksij Daniłow napisał w piątek na Twitterze, że oczekuje iż Europol przedstawi dowody na kontrabandę i handel bronią z Ukrainy na czarnym rynku. Daniłow zasugerował, że doniesienia o rzekomym przemycie broni z Ukrainy są częścią rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.

W piątek Europol wydał oświadczenie „o współpracy z Ukrainą”, w którym nie potwierdził doniesień swojego rzecznika z czwartku.

„Europol ściśle współpracuje z ukraińskimi urzędnikami w celu zmniejszenia zagrożenia przemytem broni do Unii Europejskiej. Mamy do nich pełne zaufanie, ponieważ wdrażają nowe środki monitorowania i śledzenia tej broni palnej” – czytamy w oświadczeniu. Europol wysoko ocenił doświadczenia ze współpracy ze stroną ukraińską i potwierdził, że Ukraińcy wciąż współpracują w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego UE pomimo rosyjskiej agresji.

„Potencjalnym zagrożeniem obserwowanym w strefach wojennych w przeszłości jest to, że broń palna może wpaść w niepowołane ręce. W odniesieniu do wojny na Ukrainie Europol ostrzegł, że rozprzestrzenianie broni palnej i materiałów wybuchowych na Ukrainie może prowadzić do wzrostu nielegalnej sprzedaży broni palnej i amunicji do UE za pośrednictwem ustalonych szlaków przemytniczych lub platform internetowych. To zagrożenie może nawet wzrosnąć po zakończeniu konfliktu” – napisano w oświadczeniu Europolu.

