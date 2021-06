Eksplozje w „polskich” sklepach w Holandii: zatrzymano cztery osoby

Holenderska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu czterech osób podejrzanych dokonanie serii zamachów na sieć „polskich” sklepów w Holandii.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, prokuratura krajowa Holandii poinformowała we wtorek o aresztowaniu czterech mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat, podejrzanych o dokonanie zamachów na „polskie” supermarkety w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk i Tilburgu.

Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Amsterdamu. Najmłodszego z nich zatrzymano we Francji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Według prokuratury zatrzymani są podejrzani o udział „w jednej lub kilku eksplozjach”. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura powstrzymała się przed podawaniem dalszych szczegółów. Dochodzenie określono mianem „rozwojowego”.

Do serii zamachów na „polskie” supermarkety w Holandii doszło na przełomie 2020 i 2021 roku. Przypomnijmy, że nie były to sklepy należące do Polaków, ale wykorzystywały one polskie nazwy i oferowały polskie produkty. Według lokalnych mediów sklepy należały do jednej rodziny irackich Kurdów.

Do pierwszych dwóch eksplozji w sklepach o nazwie „Biedronka” doszło w Holandii 8 grudnia ub. roku – w Aalsmeer oraz w Heeswijk-Dinther. 9 i 12 grudnia zaatakowano w Beverwijk. 4 stycznia do wybuchu doszło w supermarkecie „Warszawa” w Tilburgu. W wyniku ataku w Aalsmeer poważne obrażenia odniosła 88-letnia kobieta, która do tej pory przebywa w szpitalu.

Kresy.pl / pap.pl