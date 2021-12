Węgry za rozszerzeniem Unii Europejskiej

Węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga zadeklarowała, że jej kraj uważa za kluczowe poszerzenie UE o państwa bałkańskie.

Varga wystąpiła na międzynarodowej konferencji „Dialog o przyszłości Europy: czy rozszerzenie jest kluczem do przyszłości?”. Jak powiedziała węgierska minister – „Nadszedł czas, by powitać nowe kraje w naszej społeczności i zbudować silniejszą UE opartą na silniejszych narodach”. Varga uznała, że państwa Bałkanów Zachodnich są częścią „europejskiej rodziny” i powinny możliwie szybko zostać przyjęte do wspólnoty, jak zrelacjonował we wtorek portal About Hungary.

W budapeszteńskiej konferencji uczestniczył także unijny komisarz do spraw sąsiedztwa i poszerzenia, także Węgier Olivér Várhelyi. On także uznał, że przyjęcie nowych państw do UE musi być jej „strategiczną odpowiedzią na jej własny rozwój”. Uznał rozszerzenie za kluczowe dla wspólnoty. „UE może stać się silniejsza tylko wtedy, gdy w pełni zintegruje Bałkany Zachodnie… Kluczowym stało się, gdy nowa Komisja Europejska uznała rozszerzenie za priorytet, aby przełamać impas”.

Węgry od długiego czasu pozostają promotorami przyjęcia państwa Bałkanów Zachodnich. Obóz Viktora Orbána utrzymuje bliskie relacje szczególnie z władzami Serbii, ale też pozostałymi państwami regionu. Najbardziej skomplikowane są z Macedonią Północną, w której Fidesz jest powiązany prawicową, opozycyjną partią WMRO-DPMNE.

To właśnie kwestia tego ostatniego państwa blokuje postęp w kwestii rozszerzenia na Bałkanach. Jeszcze w zeszłym roku Bułgaria zablokowała przyjęcie ram negocjacji w sprawie ewentualnego przyjęcia Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Dwa sąsiadujące ze sobą państwa pozostają głęboko podzielone w kwestii interpretacji historii ziem obecnej Macedonii Północnej, wchodzących przed XX wieku w skład kolejnych państw bułgarskich. Efektem tego są nie tylko kolejne spory polityków o historię, ale też nieuznawanie w Macedonii Północnej istnienia bułgarskiej mniejszości narodowej, a w Bułgarii mniejszości macedońskiej.

