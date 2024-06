Przewodniczący bułgarskiej partii nacjonalistycznej “Odrodzenie” Kostadin Kostadinow ostrzegł władze swojego państwa przed próbami angażowania go w wojnę na Ukrainie.

Kosatdinow występował z pozycji trzeciej siły bułgarskiej polityki. Niepełne dane wskazują, że “Odrodzenie” (Wazrażdane) uzyskało w niedzielnych krajowych wyborach parlamentarnych 14 proc. głosów. Bardzo niewiele tracą d Podobny poziom poparcia odnotowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego, obywających się jednocześnie z tymi pierwszymi.

W czasie przeprowadzonej po zakończeniu wyborów konferencji prasowej Kostadinow podkreślił, że jego partia nadal stoi na stanowisku, że Bułgaria musi uniknąć zaangażowania się w wojnę na Ukrainę, podała miejscowa agencja informacyjna Novinite.

Lider nacjonalistów mówił też o perspektywie powołania nowego rządu po szóstych wyborach w ciągu nieco ponad trzech lat, które znów zaowocowały stosunkowo rozdrobnionym parlamentem. „Pierwszy scenariusz zakłada utworzenie rządu, który opóźni nieuchronny upadek tych, którzy do niego dołączą. Kto dołączy do takiego rządu, nie przetrwa politycznie. Drugi scenariusz zakłada brak rządu, co prowadzi do nowych wyborów, co jest całkiem prawdopodobne Jeśli jednak rząd zostanie utworzony, jest mało prawdopodobne, aby był stabilny” – powiedział Kostadinow.

Wspomniał także o sukcesie, jakim jest uzyskanie reprezentacji w Parlamencie Europejskim w postaci dwóch mandatów. Zadeklarował, że bułgarscy nacjonaliści dążą do utworzenia własnej frakcji w Parlamencie Europejskim. „Naszym celem jest utworzenie w PE własnej grupy parlamentarnej. Nie ma pewności, czy tak się stanie, ale negocjacje trwają” – skomentował Kostadinow.



Wyraził on przy tym przekonanie – już w nagraniu zamieszczonym na swojej stronie na Facebooku, że zakończenie oficjalnego liczenia głosów wykaże, że jego partia jednak wyprzedziła liberalną koalicję “Kontynuujemy zmiany” (PP) i jest drugą siłą na bułgarskiej scenie parlamentarnej.

“Odrodzenie” od początku masowej wojny na Ukrainie sprzeciwia się udzielaniu wsparcia, którejkolwiek z walczących stron. Pod tym hasłem partia organizowała manifestację pod parlamentem już w kwietniu 2022 r. W przeszłości partia domagała się referendum w sprawie dalszej obecności Bułgarii w NATO i normalizacji relacji z Rosją.

Kilka dni temu Kostadinow twierdził, że jego działacze próbowali zablokować jeden z mostów, by nie dopuści do przewożenia uzbrojenia na Ukrainę, co uważa za zagrażające wciągnięciem jego kraju w wojnę.

novinite.com/kresy.pl