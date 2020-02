Rząd Bułgarii wesprze rodaków poza granicami

Rząd Bułgarii zatwierdził program grantowy wspierający inwestycje w innych państwach. Pieniądze mają zostać wydane między innymi w miejscowościach zamieszkiwanych przez etnicznych Bułgarów.

Rząd Bojko Borisowa zatwierdził rozstrzygnięcia w sprawie przyznania grantów w ramach programu Państwowa Pomoc Rozwojowa (ODA), podała w środę bułgarska agencja informacyjna Novinite. Bułgaria przeznaczy łącznie ponad 634 tys. lewów czyli równowartość 1,38 mln złotych na 10 projektów w dziedzinach edukacji, kultury, organizacji społecznej i aktywizacji obywatelskiej oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pieniądze z bułgarskiego budżetu maja trafić w większości do miejscowości i organizacji w których są etniczni Bułgarzy. Zasięg projektów to Serbia wraz z Kosowem, Macedonia Północna, Ukraina, Mołdawia. We wszystkich tych państwach żyją społeczności Bułgarów trwające tam jeszcze od czasów tureckiego panowania nad Bułgarią, kiedy to w skutek represji ze strony Osmanów następowały kolejne fale emigracji miejscowej ludności. Jednak Sofia wesprze także jeden projekt realizowany w Wietnamie.

Poza granicami Bułgarii żyje łącznie kilkaset tysięcy Bułgarów. Stare zakorzenione społeczności tworzy 200 tys. Bułgarów w Ukrainie, 80 tys. Bułgarów w Mołdawii, 18,5 tys. Bułgarów w Serbii i około 70 tys. osób w Macedonii Północnej. W tym ostatnim kraju większość z nich to ludzie, którzy nabyli obywatelstwo Bułgarii w ciągu ostatnich kilku lat. Władze Sofii krytykują politykę władz macedońskich oskarżając ich ograniczanie możliwości wyrażania bułgarskiej tożsamości narodowej.

Czytaj także: Bułgarscy narodowcy chcą ustanowienia Karty Bułgara

novinite.com/kresy.pl