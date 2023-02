Turcja znów doznała silnego wstrząsu [+VIDEO]

W graniczącej z Syrią tureckiej prowincji Hatay znów odnotowano silne wstrząsu. Tymczasem liczba ofiar trzęsienia ziemi sprzed dwóch tygodni przekroczyła w Turcji 40 tys.

Jak podała turecka agencja zarządzania kryzysowego (AFAD) o godz. 20.04 czasu miejscowego odnotowano wstrząsy o sile 6,4 stopni w skali Richtera, jak podaje portal BBC. Agencja informacyjna Associated Press sugeruje, że epicentrum kolejnego wstrząsu znajdowało się w tureckiej prowincji Hatay, czyli na południowy-zachód od katastrofalnego trzęsienia ziemi sprzed dwóch tygodni. Prowincja dotkliwie odczuła już poprzednią klęskę żywiołową.

Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

Amerykańska agencja twierdzi, że wstrząsy doprowadziły do zawalenia się niektórych budynków, które zostały częściowo uszkodzone 6 lutego. BBC twierdzi, że doszło do tego w dystrykcie Antakya. Portal Middle East Eye odnosi to również do dystryktów Altinozu, Samandag and Defne Na razie brak danych o nowych ofiarach. AFAD wydała ostrzeżenie, by nie przebywać blisko brzegu morza (Hatay położony jest nad Morzem Śródziemnym) wobec zagrożenia tsunami.

Brytyjski nadawca, powołując się na relacje świadków, twierdzi również, że poniedziałkowe wstrząsy były odczuwalne także w Syrii, Egipcie i Libanie. „Są ludzie pod gruzami. Niektórzy obywatele próbowali ewakuować swoje rzeczy z budynków, inni myśleli, że ich dom jest bezpieczny” – Middle East Eye zacytował przedstawiciela regionalnych władz Luftu Savasa.

Szpital Mustafy Kemala Paszy i Państwowy Szpital Iskenderun w Antakii zostały ewakuowane.



6 lutego, około godziny 4.15 doszło do trzęsienia ziemi w epicentrum znajdowało się 37 km na północny-wschód od tureckiego miasta Gaziantep na głębokości 10 km. Do kolejnych wstrząsów doszło około godziny 13.24 czasu miejscowego. Tym razem epicentrum znajdowało się, jak podaje portal, na głębokości 2 km około 70 km na północny-wschód od miasta Kahramanmaras. Klęska żywiołowa miała bardzo dużą siłę – wstrząsy dochodziły do 7,7 stopni w skali Richtera. Silne wstrząsy objęły także północno-zachodnią Syrię.

Według nowych szacunkó w wyniku klęski żywiołowej zginęło 42-47 tys. osób, w tym ponad 41 tys. w Turcji. Jak do tej pory zniszczeniu uległo w tym drugim państwie 385 tys. lokali mieszkalnych.

