Atak rakietowy na stolicę Syrii [+VIDEO]

W poniedziałek wieczorem doszło do kolejnego ataku rakietowego na stolicę Syrii – Damaszek. Miasto i obiekty w jego okolicy było już wielokrotnie atakowane przez Izraelczyków.

Syryjska państwowa agencja informacyjna podała, że do uderzeń rakiet doszło o godz. 21.48 czasu miejscowego. „Obrona przeciwlotnicza armii skonfrontowała się z izraelskim atakiem rakietowym w przestrzeni powietrznej południowego Damaszku, zestrzeliwując większość pocisków” – podała agencja.

Według cytowanych przez agencję syryjskich źródeł wojskowych, izraelskie samoloty odpaliły rakiety znad okupowanych przez Izrael syryjskich Wzgórz Golan. Poinformowały też o tym, że na skutek ataku siedmiu żołnierzy odniosło obrażenia. Doszło również do zniszczeń materialnych.

To kolejny atak Izraelczyków na terytorium Syrii. Ataki Izraela wymierzone są przede wszystkim w stacjonujące na terytorium sąsiedniego państwa oddziały irańskie, wspierające władze Syrii w walce z antyrządowymi ugrupowaniami zbrojnymi. Rzecznik irańskiej armii gen. Abu al-Fadl Szukardżi powiedział agencji Tasnim, że jeden z pierwszych takich ataków nastąpił już dziewięć lat temu, na samym początku wojny w Syrii. Miało z nim zginąć dziewięciu irańskich żołnierzy.

Izrael wielokrotnie dokonywał ataków na Syryjczyków bądź inne oddziały na terytorium Syrii. Prowadzenie ataków na terytorium Syrii oficjalnie potwierdził w zeszłym roku premier Izraela Binjamin Netanjahu. Izraelczycy udzielali też wsparcia zbrojnym ugrupowaniom operującym w pobliżu okupowanych przez nich Wzgórz Golan mimo dżihadystycznego charakteru tych ugrupowań. Wsparcie to potwierdził już w 2014 roku kontyngent sił pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan – UNDOF. W lutym bieżącego roku minister obrony Izraela Naftali Bennett groził zamianą Syrii w kolejny „Wietnam”.

A missile strikes the ground in the #Damascus area as reports of Syrian air defense being activated. #Syria pic.twitter.com/DqGymA1dAD

#Breaking: #Syria-n Army air defense systems intercepted several #Israel-i missile over #Damascus & #Kiswah area.

At least one missile hit the target(probably in Mezeh airport)

There have been also reports of Syrian air defense systems activities in Quneitra and Daraa provinces pic.twitter.com/h0gjGPR9yJ

— IWN (@A7_Mirza) July 20, 2020