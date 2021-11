Rosyjskie bombowce strategiczne nad Białorusią [+VIDEO]

Dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-22M3 dokonały przelotu nad Białorusią. Białoruskie władze zapowiadają, że od teraz takie loty będą odbywać się regularnie.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że dwa bombowce rosyjskiego lotnictwa przeprowadziły dzisiaj lot patrolowy w przestrzeni powietrznej Białorusi.

„Podczas lotu samolotów przetrenowano kwestie współdziałania z naziemnymi punktami dowodzenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi” – oświadczyło rosyjskie ministerstwo obrony. Jak dodano, rosyjskie bombowce strategiczne wzięły udział w sprawdzeniu działań obrony przeciwlotniczej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. „Wszystkie zadania zostały w pełni wykonane” – dowiadujemy się z komunikatu ministerstwa obrony Rosji.

Po wykonaniu zadań rosyjskie bombowce powróciły do bazy na terytorium Rosji.

Z kolei białoruski resort obrony podał w środę, że na zachodnim i północnozachodnim odcinku granicy Białorusi wzmocniono skład dyżurnych sił obrony powietrznej.

„Decyzją resortu wojskowego Białorusi, uzgodnioną z kierownictwem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, przepracowano dzisiaj praktyczne zagadnienia współdziałania w powietrzu sił i środków wchodzących w skład zunifikowanego regionalnego systemu obrony przeciwlotniczej sił zbrojnych Białorusi i Rosji” – oświadczyło białoruskie ministerstwo.

W białoruskim komunikacie wskazano także, że zadania patrolowania granicy w przestrzeni powietrznej „zostały zrealizowane przy zaangażowaniu dwóch samolotów TU-22M3 rosyjskich sił powietrznych”.

„Jeżeli wcześniej takie loty bombowców strategicznych miały charakter cykliczny, to od teraz będą wykonywane regularnie. Są to środki adekwatnej reakcji na zmieniającą się sytuację zarówno w powietrzu, jak i na ziemi” – podało białoruskie ministerstwo obrony.

Ministerstwo Obrony Rosji zamieściło w sieci nagranie z dzisiejszego przelotu rosyjskich bombowców nad Białorusią.

Today, two long-range Tu-22m3 bombers of the Russian Aerospace Forces performed patrols in the airspace of Belarus https://t.co/o2OBfRr7rC #MinistryOfDefence #MOD #RussianArmy #RussianAerospaceForces #Belarus pic.twitter.com/YITmt9e9ig

— Минобороны России (@mod_russia) November 10, 2021