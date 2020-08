Poseł PiS: Klucz do suwerenności Białorusi leży w Moskwie

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek skomentował destabilizację sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi uznając, że Rosja ma na nią największy wpływ.

Czarnek wystąpił w niedzielę w Polskim Radiu 24. „Skala protestów jest niespotykana od momentu uzyskania przez Białoruś niepodległości po rozpadzie ZSRR. Od 26 lat dyktatura Aleksandra Łukaszenki uniemożliwiała tego typu ruchy.” – opisał sytuację poseł PiS. Uznał, że choć „dyktatura [Łukaszenki] została bardzo mocno osłabiona” to jednak „z całym szacunkiem dla heroizmu Białorusinów, klucz do ich suwerenności znajduje się w Rosji”.

Czarnek uznał, że wskazuje na to sytuacja w której „poza Polską i Litwą, UE nie kwapi się z pomocą. Niemcy i Francuzi wolą robić biznesy z Rosjanami”. Czarnek mówił też o dylematach jakie według niego stoją przed Władimirem Putinem – „Przyzwolenie na odsunięcie Łukaszenki i niezastąpienie go nikim kontrolowanym może doprowadzić do reakcji łańcuchowej, może stanowić zagrożenie dla niego samego. Z drugiej strony jego przyzwolenie na zmiany może wynikać z tego, że nie da się powstrzymać tak masowych protestów i najechać Białorusi. Gdyby doszło do interwencji zbrojnej, to z pewnością Zachód nie zareagowałby. Podobnie było z Ukrainą, której odebrano część terytorium „.

Poseł PiS porównywał Aleksandra Łukaszenkę do ostatniego przywódcy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego – „Stan wojenny przedłużył władzę komunistów, wyrządzono ogromne krzywdy. Nie wykluczam, że takie też będą koleje losu na Białorusi. Wielka słabość polega na tym, że białoruska opozycja nie ma lidera. Tym łatwiej jest panować Łukaszence”.

polskieradio24.pl/kresy.pl