Łukaszenko mówi o rewizji relacji z Rosją

Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko powiedział o przebiegu swojego niedawnego spotkania z Władimirem Putinem w Soczi.

Na wtorkowym posiedzeniu poświęconym relacjom białorusko-rosyjskim Łukasznko podał nieco szczegółów na temat przebiegu niedawnego spotkania z prezydentem Rosji. „Po rozmowach w Soczi i zagadnieniach poruszonych podczas tych rozmów z prezydentem Rosji ustaliliśmy, że szereg spraw omówimy na szczeblu przywódców rządu i bloku, przede wszystkim ministra obrony i sekretarza stanu. Zidentyfikowaliśmy te zagadnienia. Dużo pisali o tym spotkaniu. Niestety 70 procent to kompletna bzdura i wymysły. Nie zamierzam teraz wymieniać wszystkich omawianych kwestii. Było ich dziesiątki. Jest wiele kwestii. Co więcej, dosłownie wszystkie kwestie dotyczące stosunków białorusko-rosyjskich zostały zrewidowane i omówione.” – słowa białoruskiego przywódcy zacytowała agencja informacyjna BelTa.

Łukaszenko twierdził, że wraz z Putinem skupił się na kształcie Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, współpracy na płaszczyźnie „kompleksu wojskowo-przemysłowego” oraz współpracy w odpowiadaniu na wyzwania „w tym zagraniczne”. Podkreślił też, że przedmiotem rozmów na spotkaniu w Soczi nie były ewentualne nowe rosyjskie kredyty dla Białorusi, ani „transfer władzy” w tym państwie.

„Kontekst tych negocjacji, jeśli można tak powiedzieć, był ograniczony przez ramy Państwa Związkowego. Na początku – jak tworzono Państwo Związkowe, co ustalono, na jakim poziomie jesteśmy teraz i co jesteśmy zdolni osiągnąć” – wyjaśnił Łukaszenko.

Jednak mówiąc o tej strukturze Łukaszenko podkreślił, że „Białorusini żyją w swoim mieszkaniu”, choć jest ona mała w porównaniu do Rosji.

Białoruski przywódca dodał – „I my jesteśmy suwerennym i niezależnym państwem. Dziś świat zmienił się tak bardzo, że mówi się, że Białoruś powinna stać się częścią Rosji, albo Rosja powinna stać się częścią Białorusi, albo powinniśmy się jakoś zlać [ze sobą], tworząc zunifikowane organy władzy… Świat zmienił się tak bardzo, że byłoby to po prostu głupim nawet pracować w tym kierunku. Po drugie, jest to absolutnie niepotrzebne. Bo będąc suwerennym, niezależnym państwem, możemy zbudować taki system stosunków, aby system ten był silniejszy niż w samej Federacji Rosyjskiej.” Ujawnił też – „I my już bardzo dużo zrobiliśmy dla tego. Po prostu o tym nie mówimy.”

Łukaszenko mówił o tak zwanych „mapach drogowych”, których, jak ujawnili przywódcy jeszcze w czasie niedawnego spotkania, jest 33. Stwierdził, że większość z nich jest gotowa do podpisania i tylko niektóre „niuanse” wymagają dalszego dopracowania. Ujawnił też, że wśród tematów do dopracowania jest kwestia ujednolicenia systemów podatkowych obu państw. Putin zaproponował nawet wysłanie na Białoruś rosyjskiego premiera Michaiła Miszustina w celu zawarcia porozumienia w tej kwestii.

Mówiąc o zgodzie na poziomą współpracę poszczególnych podmiotów kompleksu wojskowo-przemysłowego czy organów dyplomacji Łukaszenko stwierdził – „I jesteśmy pełni determinacji (taka była nasza wspólna opinia), aby stworzyć taki związek Białorusi i Rosji w Państwie Związkowym, aby komar nie wbije nosa. Nikt nie będzie nam zarzucał, że ktoś naruszył czyjąś niezależność, suwerenność. Wszystko będzie piękne i godnie.”

belta.by/kresy.pl