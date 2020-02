Epidemia koronawirusa: Chińczycy zbudowali szpital na tysiąc łóżek w 10 dni [+VIDEO]

Zaledwie 10 dni zajęło Chińczykom wybudowanie tymczasowego szpitala w Wuhanie, który ma pomóc w zwalczaniu epidemii koronawirusa 2019-nCoV – informuje Business Insider powołując się na chińskie media.

Budowa szpitala o nazwie Huoshenshan rozpoczęła się 23 stycznia a zakończyła się w niedzielę 2 lutego po zaledwie 10 dniach. Dzień i noc pracowało przy nim 7 tys. ludzi. Placówka ma powierzchnię 25 tys. metrów kwadratowych i może pomieścić 1 tys. pacjentów, którymi będzie się opiekować 1,4 tys. lekarzy i pielęgniarek przysłanych przez chińską armię. Połowę szpitala przeznaczono na izolatki. Jak podaje agencja AP, w poniedziałek szpital przyjął pierwszego pacjenta.

W mediach pojawiły się nagrania, na których w przyspieszonym tempie można zobaczyć, jak wznoszono szpital Huoshenshan.

Mission complete! 110s time-lapse video shows the construction of Wuhan’s Huoshenshan Hospital from Jan 23 to Feb 2. pic.twitter.com/cIw7SjxqHx

A makeshift hospital replicating Beijing's SARS treatment model is ready to join in battle against novel strain of #coronavirus in Wuhan. Some 1,400 military medics are tasked with treating patients here starting from Monday pic.twitter.com/qhUbcxkoy0

— China Xinhua News (@XHNews) February 2, 2020