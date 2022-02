Przywódca Turkmenistanu odda władzę

Austriacki koncern naftowy OMV jest jednym z partnerów Gazpromu w projekcie gazociągu Nord Stream 2. Do państwa należy 31,5 proc. udziałów tej firmy. Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg stwierdził w piątek w rozmowie z agencją Reuters, że jeśli Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, to będzie on „jak samochód bez silnika”. „Taki samochód nie pojedzie” - stwierdził. „Uważam, że nie ma sensu publiczne poruszanie w Europie tego tematu, tak jakby miał to być kluczowy element pakietu antyrosyjskich sankcji” - uważa szef MSZ Austrii.

"To nie do pomyślenia, by niemieckie władze wydały zgodę na uruchomienie gazociągu, gdyby doszło do zbrojnej inwazji" - stwierdził.