Były premier Kirgistanu zatrzymany

Były premier Kirgistanu Muchammedkalyj Abylgazijew jest figurantem w dwóch sprawach karnych.

Abylgazijew został zatrzymany we wtorek. Jak podała agencja informacyjna Fergana do zatrzymania byłego premiera środkowoazjatyckiej republiki doszło w ramach sprawy karnej z paragrafu o „nielegalnym wzbogaceniu się”. Po zatrzymaniu śledczy przedstawili mu zarzuty, Abylgazijew jest już więc oficjalnym podejrzanym.

Abylgazijew złożył dymisję jeszcze czerwcu 2020 w związku ze śledztwem w sprawie pozyskania przez jedną z firm częstotliwości dla radiowej sieci internetowej. Według oskarżeń sformułowanych przez jednego z parlamentarzystów, określona częstotliwość została zarezerwowana dla spółki AlaTV „praktycznie bezpłatnie” właśnie za sprawą działań ówczesnego premiera.

Były premier nie był jednak jedynym wysokim urzędnikiem jaki został zatrzymany we wtorek. Przed oblicze śledczych trafił także były wiceminister spraw wewnętrznych Kursan Asanow. Podejrzany jest on o „zagarnięcie budynku i sprzętu” 6 października kiedy to Asanow poza-prawnie przejął kierowanie swoim resortem i ogłosił się komendantem stolicy kraju Biszkeku, w warunkach ulicznej rewolucji.

W wyborach do parlamentu Kirgistanu z 4 października 2020 r. niemal jedna trzecia głosów padła na 12 partii, które nie zdołały przekroczyć wysokiego, 7-procentowego progu wyborczego. Już dzień potem na ulice stolicy kraju Biszkeku wyszły tłumy przeciwników władz oskarżających je o nadużycia w czasie kampanii wyborczej. Po starciach z policją protestujący zajęli siedzibę parlamentu i administracji prezydenta Kirgistanu. Doszło do okresu praktycznej anarchii w państwie, które nie posiadało przez kilka dni jednego ośrodka kierowniczego – parlament rozbił się na co najmniej dwie frakcje, a część ministerstw przestała uznawać władzę ówczesnego prezydenta Sooronbaja Dżeenbekowa. Jego ustąpienie 15 października ułatwiło tranzycję władzy.

W porewolucyjnej sytuacji Sadyr Żaparow przejął stanowisko premiera 10 października . 52-letni nowy premier zdołał następnie przejąć tymczasowo obowiązki głowy państwa. Żaparow zdobył sobie popularność mimo kryminalnej kartoteki – w 2013 r. został skazany za nieprawidłowości przy prywatyzacji kopalni złota oraz porwanie, w związku czym od tegoż roku przebywał na emigracji aż do 2017 r. Po powrocie trafił do więzienia.

fergana.news/kresy.pl