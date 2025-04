Trump apeluje o ruch ze strony Rosji ws. negocjacji – „muszą się ruszyć”

Umowa o wartości 1,2 mld złotych dotyczy dostawy 18 tys. ton trotylu do USA w ciągu trzech lat. "Dla nas partnerstwo polsko-amerykańskie jest absolutnie kluczowe" - oświadczył wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy.

"Do tej pory, w ciągu ostatnich miesięcy, to my spotykaliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi i kupowaliśmy zdolności oraz sprzęt wojskowy. Dziś to my dzielimy się naszymi kompetencjami i sprzedajemy nasze produkty amerykańskiej firmie" - powiedział.