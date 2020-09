Były ambasador USA w Niemczech przyznaje, że wymusił na Berlinie decyzję w sprawie Hezbollahu

Były ambasador USA w Niemczech Richard Grenell przyznał, że wywierał naciski na kraj przyjmujący by podjął on kroki przeciwko libańskiemu ruchowi polityczno-wojskowemu Hezbollah.

Nagranie wypowiedzi w której Grenell przyznał się do wywierania nacisków na władze Niemiec w czasie gdy był w nich ambasadorem opublikowała libańska dziennikarka Marwa Osmaw, o czym napisał portal Middle East Monitor. „Naciskaliśmy na Niemcy bardzo mocno, oni nie byli zadowoleni, ale byliśmy bardzo twardzi, oni zakazali Hezbollahu” – mówi w czasie opublikowanego fragmentu wypowiedzi Grenell, który oświadcza też, że takie same oczekiwanie Waszyngton ma wobec Francji i całej Unii Europejskiej.

Exclusive footage of @richardgrenell US ambassador to #Germany via Zoom on Aug 18 openly declaring: US pressured Germany to ban #Hezbollah and demonize it.

„We pushed the Germans very hard, they were not happy but we pushed them to ban Hezb, we think the French should do it & EU” pic.twitter.com/q6daVsn9jT

— Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) September 1, 2020