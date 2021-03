Biały Dom po upadku Bidena: prezydent czuje się świetnie [+VIDEO]

Prezydent USA Joe Biden potknął się i upadł podczas wchodzenia na pokład samolotu Air Force One. Biały Dom zapewnił, że prezydent czuje się świetnie i zasugerował, że incydent został spowodowany przez silny wiatr.

Do upadku Bidena doszło w piątek w bazie Andrews koło Waszyngtonu przed wylotem do Atlanty. Podczas wchodzenia na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One Biden trzykrotnie potknął się na schodach i upadł.

W trakcie incydentu Biden trzymał się poręczy, co pozwoliło mu zatrzymać się i dojść do siebie. Przez chwilę masował lewe kolano, po czym wznowił wchodzenie, ale już w wolniejszym tempie. Na szczycie schodów zatrzymał się, odwrócił i zasalutował.

WATCH: The White House says #US President Joe Biden is “just great” after stumbling twice and falling on the steps of Air Force One. https://t.co/4FEnWNn5pd pic.twitter.com/3Dmf5uWzWX

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 19, 2021