Amerykański stan będzie płacił młodym ludziom za zaszczepienie się

Władze Zachodniej Wirginii zapowiedziały przekazywanie młodym osobom, które zaszczepią się przeciw COVID-19, 100-dolarowych obligacji oszczędnościowych.

Jak podaje BBC, gubernator Zachodniej Wirginii Jim Justice zapowiedział w poniedziałek wprowadzenie materialnej zachęty do zaszczepienia się na koronawirusa dla osób w wieku od 16 do 35 lat w postaci 100-dolarowej obligacji. Władze stanowe mają nadzieję, że zmobilizuje to młodych ludzi do zaszczepienia się.

Obligacje będą oprocentowane i dostaną je także te osoby w odpowiednim wieku, które już się zaszczepiły.

Płatności zostaną sfinansowane z pomocowego korona-pakietu o wartości 1,9 biliona dolarów, znanego jako CARES, który wszedł w życie w Stanach Zjednoczonych w zeszłym miesiącu. Gubernator Justice powiedział, że jego stan upewnił się, że fundusze można legalnie wykorzystać na obligacje oszczędnościowe.

Jak pisze BBC, Zachodnia Wirginia była jednym z przodujących stanów USA pod względem wskaźników szczepień, ale postęp ten zwolnił w ostatnich tygodniach. Do tej pory około 52% z jej mieszkańców uprawnionych do zaszczepienia otrzymało co najmniej jedną dawkę.

Istnieją jednak obawy, że młodsi ludzie mogą bardziej wahać się przed otrzymaniem szczepionki niż ludzie starsi. Według gubernatora takie obawy może mieć około 40% populacji.

Badania wykazały, że młodzi dorośli częściej wahają się, czy przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19 niż osoby starsze. Około 25% dorosłych Amerykanów w wieku od 18 do 29 lat twierdzi, że chce „poczekać i zobaczyć” przed szczepieniem, w porównaniu z zaledwie 7% osób w wieku powyżej 65 lat – pisze BBC powołując się na badanie przeprowadzone przez Kaiser Family Foundation w zeszłym miesiącu.

