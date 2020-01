Amerykańscy kongresmeni apelują do Dudy o zawetowanie ustawy sądowej

Dwóch członków amerykańskiej Izby Reprezentantów w liście do Andrzeja Dudy wyraziło zaniepokojenie projektem ustawy zwiększającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Kongresmeni zaapelowali do polskiego prezydenta, by nie podpisywał ustawy.

List podpisany przez przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Eliota Engela i szefa podkomisji ds. europejskich, eurazjatyckich i energii Williama Keatinga, datowany na 19 stycznia br. został zamieszczony na stronie internetowej Izby Reprezentantów. „Jako długoletni zwolennicy silnych stosunków USA-Polska opartych na wspólnych wartościach demokratycznych piszemy, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie reformami sądownictwa w Polsce, które nie szanują zasad niezawisłości sądów i podziału władzy” – napisali Engel i Keating.

Zdaniem sygnatariuszy listu rząd PiS od 2015 roku konsoliduje władzę w Polsce „kosztem instytucji demokratycznych”. Jako przykłady takich działań podano próbę zmiany zasad przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, „nękanie sędziów, którzy starają się kontrolować rząd”, oczyszczenie służb wojskowych i wywiadowczych „z tych, którzy nie zgadzają się w pełni z polityką rządu i zastąpienie ich partyjnymi lojalistami”.

Zaniepokojenie Engela i Keatinga budzi projekt ustawy dyscyplinującej sędziów. W opinii kongresmenów stanowi on zagrożenie dla niezależności sądów, ogranicza swobodę wypowiedzi i zrzeszania się sędziów, zmniejsza samorządność sędziów i rozszerza kontrolę polityczną nad pracą sądów. Projekt, zdaniem sygnatariuszy listu, umożliwi wytaczanie spraw dyscyplinarnych tym sędziom, którzy sprzeciwiają się polityce rządu, co doprowadzi do likwidacji mechanizmu gwarantującego zachowanie równowagi politycznej.

„Wdrożenie tego prawa stanowiłoby znaczący krok wstecz dla historycznie silnego przywództwa Polski w reformach demokratycznych w Europie. Erozja zasad demokracji podważyłaby wielkie postępy, jakie Polska poczyniła przez dziesięciolecia, aby zbudować nowoczesny, demokratyczny kraj” – uważają amerykańscy kongresmeni.

Eliot Engel i William Keating zaapelowali do Andrzeja Dudy o niepodpisywanie projektu ustawy dyscyplinującej sędziów.

Kresy.pl / foreignaffairs.house.gov / rmf24.pl