Etiopskie oddziały przekroczyły granice Sudanu [+VIDEO]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu twierdzi, że odziały etiopskie wtargnęły na terytorium tego państwa.

Agencja informacyjna Reutera zacytowała niedzielne oświadczenie sudańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Wkroczenie Etiopii na ziemie Sudanu jest niefortunną i niedopuszczalną eskalacją, która może mieć niebezpieczne konsekwencje dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie”. Rząd Sudanu określił wręcz działania oddziałów sąsiada jako „agresję”.

Jeszcze w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Etiopii oskarżyło na Facebooku wojska Sudanu o „plądrowanie i przesiedlanie” etiopskich rolników uprawiających ziemię po sudańskiej stronie granicy co, według strony etiopskiej, miało rozpocząć się jeszcze 6 listopada. Etiopska dyplomacja odrzuciła postulat mediacji strony trzeciej stwierdzając, że nie będzie ona potrzebna „jak tylko armia sudańska ewakuuje się z obszaru, który został okupowany siłą”.

Popularny profil na Twitterze poświęcony sytuacji w „Rogu Afryki” opublikował nawet nagranie wideo, które ma przedstawiać strzelaninę między Etiopczykami i Sudańczykami na pogranicznym terenie. Na razie brak potwierdzenia, że nagranie faktycznie obrazuje niedzielne bądź poniedziałkowe starcia.

