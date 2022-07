Putin upokorzony przez Erdogana? Prezydent Turcji kazał na siebie czekać [+VIDEO]

Jak podały w poniedziałek rosyjskie media, dwaj rosyjscy prokremlowscy pranksterzy Wowan i Leksus (Vovan i Lexus) zadzwonili do światowej sławy autora horrorów Stephena Kinga podając się za prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jednym z tematów poruszonych w rozmowie była ocena Stepana Bandery. "Wie pan, u nas nie ma nazistów, są ukraińscy nacjonaliści, którzy kochają Ukrainę" - mówił do Kinga jeden z pranksterów, jako przykład podając członków pułku Azow. "Oczywiście oni kochają takich ludzi jak Bandera, naszego bohatera narodowego. Co pan sądzi o Banderze? On żył w czasie II wojny światowej i walczył przeciw ZSRR. Co prawda popełnił jakieś zbrodnie, ale nieduże zbrodnie, oczywiście czasem były to zbrodnie przeciw Żydom, ale wie pan, jest ważne, by używać go przeciw Putinowi i jego propagandzie" - dodawał żartowniś.