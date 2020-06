Prezydent Egiptu o Libii: interwencja państwa egipskiego zyskała międzynarodową legitymację

Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi poinformował w sobotę, że jego kraj ma uzasadnione prawo do interwencji w sąsiedniej Libii i rozkazał armii, aby w razie potrzeby była gotowa do wykonania dowolnej misji poza granicami kraju – poinformował Reuters.

Sisi ostrzegł także siły lojalne wobec uznanego na arenie międzynarodowej Rządu Porozumienia Narodowego (GNA) w Trypolisie, aby nie przekraczały obecnej linii frontu z Libijską Armią Narodową (LNA) generała Chalifa Heftara. W ostatnim okresie wojska GNA dzięki zwiększonemu poparciu Turcji odepchnęły siły lojalne wobec Heftara od stolicy kraju. Z Libii docierały informacje o porzuconym przez LNA sprzęcie i o licznych stratach.

„Każda bezpośrednia interwencja państwa egipskiego zyskała międzynarodową legitymację” – przekonywał Sisi podczas inspekcji jednostek wojskowych w bazie lotniczej w pobliżu granicy z Libią.

Poinformował, że Egipt ma prawo bronić się po otrzymaniu „bezpośrednich gróźb” od „terrorystycznych bojówek i najemników” wspieranych przez obce kraje, w nawiązaniu do niektórych grup zbrojnych lojalnych wobec GNA i wspieranych przez Turcję.

Według prezydenta ewentualnym głównym celem takiej interwencji byłaby ochrona zachodniej granicy Egiptu, a także pomoc w podpisaniu zawieszenia broni oraz przywrócenie stabilności i pokoju w Libii. Przed przemówieniem Sisi zwrócił się do kilku pilotów sił powietrznych i do personelu sił specjalnych w bazie. Miał im rozkazać przygotowanie się do misji w kraju lub poza jego granicami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska wyraziły poparcie dla dążenia Egiptu do „ochrony swojego bezpieczeństwa i granic”. Na słowa nie zareagowały do tej pora ani Turcja ani GNA. Na początku tego miesiąca Egipt wezwał do zawieszenia broni w Libii w ramach inicjatywy, w której miałaby zostać wybrana wspólna rada dla kraju.

Podczas gdy Stany Zjednoczone, Rosja i ZEA przyjęły ten plan z zadowoleniem, Turcja odrzuciła go jako próbę uratowania Heftara po stratach na polu bitwy. W sobotę Sisi informował, że Egipt zawsze niechętnie będzie podchodził do interwencji w Libii i chce politycznego rozwiązania konfliktu, ale dodał też, że „sytuacja jest teraz inna”. „Jeśli niektórzy ludzie myślą, że mogą przekroczyć linię frontu Syrte-Jufra, jest to dla nas czerwona linia” – ogłosił.

Sisi wezwał dwie walczące strony do przestrzegania linii frontu i powrotu do rozmów. Zapewnił także, że Egipt może zapewnić libijskim plemionom szkolenie i broń do walki z „terrorystycznymi bojownikami”.

