Pompeo w rozmowie z szefem MSZ pochwalił Polskę za zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo w rozmowie telefonicznej z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem pochwalił Polskę za zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza i wspieranie niepodległości Białorusi – przekazała w czwartek rzeczniczka Departamentu Stanu Morgan Ortagus.

W oświadczeniu rzeczniczka przekazała, że Pompeo pogratulował Rauowi stanięcia na czele resortu dyplomacji i „ponownie podkreślił znacznie silnych relacji z Polską”.

Podczas rozmowy sekretarz stanu „pochwalił mocną przywódczą rolę Polski w Inicjatywie Trójmorza oraz jej długoletnie zaangażowanie w wolność i niepodległość Białorusi” – czytamy w dokumencie.

Sekretarz stanu USA podziękował Rauowi za to, że Polska 16 i 17 listopada będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji na rzecz wolności religii lub wyznania. Przez pandemię koronawirusa wydarzenie odbędzie się online.

Do wpisu w mediach społecznościowych rzeczniczki Departamentu Stanu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher opatrzyła komentarzem: Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych Zbigniewem Rauem w celu wzmocnienia dwustronnych relacji między naszymi krajami.

Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych @RauZbigniew w celu wzmocnienia dwustronnych relacji między naszymi krajami. https://t.co/BQYmSAieAR — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) October 8, 2020

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw – poza Polską i Czechami także: Bułgarię, Estonię, Chorwację, Litwę, Łotwę, Węgry, Austrię, Rumunię, Słowację i Słowenię. Powołana została na szczycie w Dubrowniku w 2016 r. Początkowo widziano w niej projekt polityczny, z czasem zaczął on nabierać wymiaru gospodarczego.

W zeszłym tygodniu komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

To zostało przegłosowane w sposób niepartyjny, z poparciem obydwu partii, czyli to nie jest kwestia polityczna w sensie wewnętrznym. Istnieje co do tej inicjatywy zgoda powszechna. Inicjatywa pochodzi od demokraty i utwierdza prezydenta Stanów Zjednoczonych do popierania polityki obecnego prezydenta (Andrzeja Dudy – przyp. red.) we współpracy z 12 krajami regionu – mówił na antenie TVN24 BiS amerykanista doktor Tomasz Płudowski.