Wielkopolska: pijany Ukrainiec uszkodził most i wpadł ciężarówką do rzeki

Obywatel Ukrainy, który w czasie jazdy spożywał alkohol, wpadł ciężarówką do rzeki Mogilnicy w miejscowości Kotowo (wielkopolskie). Doszło do uszkodzenia nowo budowanego mostu i wycieku do rzeki 800 litrów oleju napędowego.

Jak podaje Państwowa Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim, do wypadku w Kotowie doszło we wtorek przed godziną 21:30 na drodze krajowej nr 32. Po przybyciu na miejsce okazało się, że ciągnik siodłowy z naczepą przewożący maszyny rolnicze przewrócił się na dach i częściowo wpadł do rzeki Mogilnicy.

Do rzeki wpadła kabina ciężarówki, podczas gdy naczepa pozostała na moście. Pomimo tak groźnie wyglądającego wypadku kierowcy niemal nic się nie stało – doznał tylko niegroźnych potłuczeń.

Oprócz uszkodzenia nowo budowanego mostu, strat w pojeździe i przewożonym ładunku, doszło do wycieku do rzeki około 800 litrów oleju napędowego. Strażacy byli zmuszeni do założenia zapory sorpcyjnej, w celu powstrzymania dalszego przedostawania się paliwa do środowiska. Neutralizacją wycieku zajęła się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno–ekologicznego z Poznania.

Ciężarówkę i sprzęt wyciągnięto z rzeki za pomocą dźwigu. Ratownicy zakończyli swoje działania w środę przed godziną 5.

Jak podaje portal Grodzisk Nasze Miasto, ustalenia policji wskazują, że kierujący pojazdem 36-letni obywatel Ukrainy w czasie jazdy spożywał alkohol. Na miejscu zdarzenia badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a na komendzie miał już 3,3 promila.

Rzecznik prasowy grodziskiej policji, komisarz Kamil Sikorski, przekazał portalowi, że kierowca ominął tymczasową kładkę, którą powinien był przejechać przez rzekę i wjechał na budowany most. Zlekceważył przy tym wszystkie znaki drogowe informujące o remoncie mostu i staranował znaki pionowe.

Ukrainiec został osadzony w policyjnym areszcie. W środę miał usłyszeć zarzuty. Dotychczas nie podano wysokości strat spowodowanych przez cudzoziemca.

Kresy.pl / gov.pl / grodzisk.naszemiasto.pl