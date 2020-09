Szef MSZ RP uważa, że Białorusini są „kulturowo i tożsamościowo” bliscy Polakom

Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau na antenie Programu 1 Polskiego Radia wyraził opinię, że społeczeństwo białoruskie jest kulturowo i tożsamościowo bliskie społeczeństwu polskiemu.

Będąc w niedzielę gościem radiowej „Jedynki” Zbigniew Rau określił obecne wydarzenia na Białorusi mianem największego wyzwania dla polskiej i europejskiej dyplomacji. „Białoruś jest dla nas szczególnym sąsiadem, z którym dzieliliśmy w przeszłości wspólne doświadczenia polityczne, łącznie ze wspólnym państwem. Mam na myśli Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Kulturowo i tożsamościowo społeczeństwo białoruskie jest nam bardzo bliskie, dlatego przykładamy te same wartości do tego społeczeństwa, które są naszymi wartościami” – mówił szef polskiej dyplomacji.

Zdaniem ministra od kilku tygodni na Białorusi można zauważyć przebudzenie obywatelskie Białorusinów, którzy jego zdaniem do tej pory godzili się na długoletnie rządy Aleksandra Łukaszenki bez weryfikacji w demokratycznych wyborach. „Może to był temat tabu, ale społeczeństwo akceptowało takie rozwiązanie” – mówił Rau. W jego opinii obecnie „Białorusini mocą swojej woli wprowadzają do przestrzeni publicznej własną wrażliwość obywatelską”.

Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że „nie możemy uznawać prezydenta Łukaszenki jako tego, który cieszy się legitymacją demokratyczną własnego społeczeństwa”. W związku z tym „siłą rzeczy” polska polityka jest adresowana do białoruskiego społeczeństwa. Rau deklarował, że w obecnej sytuacji Polsce pozostało „wspierać społeczeństwo białoruskie tak daleko, jak będzie tego oczekiwać” w decydowaniu o tym, jak urządzić swój kraj. Zaznaczał przy tym, że „pod względem ustrojowym czy gospodarczym jest to decyzja wyłącznie społeczeństwa białoruskiego”.

Jak pisaliśmy, w czwartek premier Mateusz Morawiecki ogłosił specjalny rządowy program zachęcający Białorusinów i firmy z Białorusi do przenoszenia się do Polski. Zakłada on m.in. przyspieszony tryb udzielania wiz dla osób z wykształceniem technicznym lub z doświadczeniem w branży IT, wsparcie najlepszych białoruskich startupów oraz firm, chcących przenieść się do Polski. W piątek szef rządu RP deklarował, że Kraje Wyszehradzkiej czwórki chcą na szczycie UE zaproponować zniesienie wiz dla obywateli Białorusi i unijny pakiet wsparcia gospodarczego dla tego kraju. W środę podczas wizyty w Polsce białoruskiej opozycjonistki Swietłany Tichanowskiej Morawiecki wręczył jej klucze do willi na Saskiej Kępie, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została przekazana społeczności białoruskiej w Polsce na nową siedzibę Domu Białoruskiego.

