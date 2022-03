Paraliż polskiej kolei

Podróżni na wielu polskich dworcach kolejowych ujrzeli w czwartek rano informacje o opóźnieniach pociągów.

Środki masowego przekazu podają informacje o potężnych problemach w ruchu kolejowym. „Dziś w czwartek 17 marca ok. godz. 4.00 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników. Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut” – portal Polsat News zacytował oświadczenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kryzys jest tak poważny, że na niektórych połączeniach pociągi mogą w ogóle zostać odwołane i zastąpione przez autobusy. Część składów może pojechać inną trasą.

Lokalne centra sterowania, w których doszło do awarii, to miejsca, z których pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Doszło do zaburzenia działania systemów informatycznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe powołały wraz z przewoźnikami specjalny zespół mający koordynować organizację ruchu w czwartek.

Na razie brak informacji w kwestii tego co mogło być przyczyną tak rozległej awarii systemu zarządzania ruchem kolejowym.

W styczniu bieżącego roku atak hackerski poważnie zakłócił zarządzanie kolejami białoruskimi. Odpowiedzialność za ten atak wzięła na siebie grupa opozycyjna wobec Aleksandra Łukaszenki określająca się mianem „cyberpartyzantów”.

