Pandemia już nie straszna? Zaskakujące dane dotyczące produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła, chociaż ekonomiści spodziewali się znacznego spadku. Polska gospodarka odrabia straty po trzech miesiącach spowolnienia wywołanego pandemią.

Jak podał w poniedziałek portal Money.pl, produkcja przemysłowa w czerwcu br. była wyższa o 0,5 pkt. proc. niż rok temu. Zaskoczyło to ekonomistów, którzy prognozowali prawie 7-procentowy spadek rok do roku. Po eliminacji czynników sezonowych wskaźnik ten nie wygląda już tak dobrze i wynosi -4,9 proc. rok do roku. Za to w porównaniu z majem przemysł w Polsce zaliczył 13,9-procentowy wzrost produkcji.

Bum! Produkcja przemysłowa w czerwcu wyszła na roczny plus: +0,5%. A my myśleliśmy, że z prognozą -6% jesteśmy optymistami. Bardzo ładnie. pic.twitter.com/5LpaBBcY66 — mBank Research (@mbank_research) July 20, 2020

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao jest to przede wszystkim oznaka odbudowy aktywności przemysłowej po pandemii. Ich również zaskoczyły wyniki podane przez GUS. „W stosunku do stanu wyjściowego produkcja jest już +tylko+ o 10 proc. niższa” – zauważyli analitycy banku.

Wcześniej przez trzy miesiące produkcja przemysłowa spadała – najwięcej w kwietniu, aż o jedną czwartą. Niewiele mniejszy dołek zaliczono w maju, kiedy było -17 proc. rok do roku.

W tym tygodniu poznamy kolejne dane obrazujące stan polskiej gospodarki. Czekają nas publikacje o produkcji budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej oraz wskaźniki koniunktury – informuje Money.pl.

