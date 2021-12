Na zakrapianym spotkaniu funkcjonariuszy ochraniających rząd miało dojść do bójki

Nietrzeźwi funkcjonariusze mieli, według nieoficjalnych relacji, pokłócić się z innymi gośmi restauracji, w której zorganizowane było ich spotkanie wigilijne.

Jak podał w niedzielę portal telewizji TVN, w jednej z restauracji na warszawskim Mokotowie odbywało się 21 grudnia wieczorem zakrapiane spotkanie wigilijne oficerów Służby Ochrony Państwa czyli służby, która zastąpiła dawne Biuro Ochrony Rządu i zajmuje się ochranianiem najważniejszych osób urzędowych. Na spotkaniu spożywano napoje alkoholowe co doprowadziło do przykrych konsekwencji dla innych gości lokalu.

W tym samym lokalu, jak relacjonuje TVN, odbywała się bowiem także impreza grupy prawników. Dwa środowiska nie przypadły sobie do gustu. Najpierw doszło do kłótni, a następnie do starcia fizycznego. Według źródła zaznajomionego ze sprawą funkcjonariuszy SOP krytykował szczególnie jeden z prawników, za co ci pierwsi go „potelepali”.

Prawnicy poczuli się na tyle zagrożeni przez sopowców, że wezwali policję. Według portalu gazeta.pl jeszcze przed przyjazdem policjantów większość sopowców uciekła. Pozostało dwóch pijanych i to właśnie oni stali się celem policyjnej interwencji.

Dziennikarze TVN dotarli do nagrania z interwencji. Na krótkim materiale opublikowanym na portalu telewizji widać jak trzech umundurowanych policjantów próbuje obezwładnić leżącego na ziemi mężczyznę, który ma być funkcjonariuszem SOP. Obok, na ziemi siedzi jeszcze inny osobnik, który również ma być członkiem tej służby. Według TVN nagranie zostało zaprezentowane innym funkcjonariuszom SOP, którzy mieli rozpoznać swoich kolegów.

Dwaj mężczyźni to wysocy stopnie funkcjonariusze SOP – majorzy. Obaj trafili na komisariat policji przy ul. Wilczej. Pojawił się tam również jeden deklarujący się jako poszkodowany. Złożył relację z incydentu. Sama służba wszczęła już postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch majorów. SOP nie skomentował oficjalnie medialnych informacji o incydencie.

SOP została utworzona w 2017 r. zastępując dawne Biuro Ochrony Rządu.

tvn24.pl/gazeta.pl/kresy.pl