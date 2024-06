Premier: służby mundurowe będą mogły używać broni w sytuacji krytycznej

Według premiera Donalda Tuska, nowy projekt ustawy pozwoli „skutecznie chronić polską granicę i polskie państwo przed aktami agresji”, ponieważ funkcjonariusze „w sytuacji krytycznej” będą mogli użyć broni.

W środę podczas obchodów 100-lecia utworzenia Służby Ochrony Państwa premier Donald Tusk zakomunikował, że zadedykował funkcjonariuszom SOP przyjęty w środę projekt zmian przepisów regulujących działanie wojska, policji i straży granicznej. Według szefa rządu, pozwoli on „skutecznie chronić polską granicę i polskie państwo przed aktami agresji”. Wyjaśnił, że funkcjonariusze „w sytuacji krytycznej” będą mogli użyć broni.

„Służba funkcjonariuszy SOP bywa często bohaterska. Być może jest najbardziej niedocenianą służbą w Polsce” – powiedział Tusk. „To było coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje zdrowie dla bezpieczeństwa naszych granic i dla bezpieczeństwa naszego państwa”.

Zgodnie z zapowiedziami, celem przygotowanego w resorcie obrony projektu jest „realizacja konstytucyjnych zadań” wojska, policji i straży granicznej w kontekście zmieniającej się sytuacji na granicach z Rosją i Białorusią. Zakłada on wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu, wyłączającego odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. W tym przypadku chodzi głównie o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie byłoby traktowane jako przestępstwo, ale pod warunkiem, że wystąpiły okoliczności wymagające natychmiastowego działania.

Zmiany przepisów mają też dotyczyć zatrzymania żołnierza na służbie przez żandarmerię wojskową. Ma to zostać uznane za środek ostateczny, chyba że zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku. Ponadto, żołnierze zawieszeni w czynnościach służbowych w związku z wszczętym wobec nich postępowaniem karnym o przestępstwo popełnione z użyciem środków przymusu bezpośredniego lub broni będą mogli zachować prawo do pełnego uposażenia i dodatków.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dodajmy, że wcześniej, nim projekt trafił pod obrady rządu, Stały Komitet Rady Ministrów wykreślił z niego proponowany przepis o tym, że nie będzie traktowane jako przestępstwo użycie broni przy siłowym przekroczeniu granic przy użyciu pojazdu lub innego przedmiotu. Nastąpiło to na wniosek wiceministra obrony Cezarego Tomczyka.

Pisaliśmy, że inny wiceszef MON Paweł Zalewski oświadczył, że jest przeciwnikiem jakiejkolwiek zmiany w kwestii zasad użycia broni. „Jestem przeciwnikiem sytuacji takiej, w której mielibyśmy strzelać i zabijać migrantów” – powiedział.

