Kolejna odsłona afery mailowej. Doradca Morawieckiego miał aranżować atak na sędziów w TVP

Media opisują nowe e-maile, które miały wyciec z poczty elektronicznej szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Tym razem wynika z nich, że nieformalny doradca premiera aranżował atak TVP na środowisko sędziowskie po niekorzystnym dla Morawieckiego postanowieniu sądu.

Z maili, które trafiły do sieci we wtorek, ma wynikać, że nieformalny doradca premiera Mariusz Chłopik prosił prezesa TVP Jacka Kurskiego i szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosława Olechowskiego o zaatakowanie Sądu Apelacynego w Warszawie po tym, jak ten wydał niekorzystne dla premiera postanowienie.

Do opisywanej wymiany korespondencji miało dojść we wrześniu 2018, w czasie kampanii samorządowej, po tym jak Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał premierowi sprostować w trybie wyborczym wypowiedź o braku inwestycji infrastrukturalnych za rządów PO-PSL.

„Mamy prośbę by jutro TVP bardzo ładnie zaatakowało te osoby, które taki wyrok wydały i generalnie warszawski sąd apelacyjny według topowych kancelarii w Warszawie to stajnia Augiasza” – czytamy w rzekomym e-mailu Chłopika do Jacka Kurskiego. W dalszej części wiadomości napisano, że posłowie PiS, którzy następnego dnia wystąpią w TVP, będą poinstruowani o tym, co mają mówić. W mailu pojawiła się prośba o wskazanie posłów, których TVP zaprosi.

Jak ustalił portal Wirtualne Media, jeszcze tego samego dnia TVP rozpoczęła nagonkę na środowisko sędziowskie, w tym na sędziego Przemysława Kurzawę, który wydał niekorzystny dla premiera wyrok – najpierw w programie „Minęła dwudziesta”, a później w programach „Minęła ósma”, „Nie da się ukryć” i „Forum”.

Do opublikowanych wiadomości odniósł się Jarosław Olechowski. „Nie kojarzę takiego maila. Albo wpadł do spamu albo to po prostu fejk” – napisał Olechowski na Twitterze.

Kolejne opublikowane e-maile mają pochodzić z marca 2019. Ma z nich wynikać, że współpracownicy premiera – Michał Dworczyk i szef Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia mieli otrzymać polecenia naciskania na Kurskiego i Olechowskiego, by TVP włączyła się w propagandę tzw. nowej piątki PiS. „Oni muszą mieć presję, że ktoś im patrzy na ręce. Jutro jest kluczowy dzień” — czytamy w rzekomym e-mailu Chłopika. „Nie wiem jak Olechowski, ale Kurski wczoraj przysięgał, że będzie pięknie — rozmawiałem z nim jeszcze raz wczoraj wieczorem” – odpadł Michał Dworczyk. Do wymiany informacji miał włączyć się Matynia pisząc, że rozmawiał z Olechowskim, który potwierdził, że „mają działać, Info, wiadomości, itd.”

Jak podawaliśmy, od 4 czerwca 2021 r. profil Poufna Rozmowa, najpierw w serwisie Telegram, a później na swojej stronie internetowej, publikuje materiały rzekomo wykradzione z prywatnej skrzynki e-mail szefa KPRM, Michała Dworczyka. W wydanym dopiero 9 czerwca oświadczeniu Dworczyk potwierdził, że doszło do włamania na jego skrzynkę mailową. Z jego oświadczenia wynika, że cyberatak uważa za akcję dezinformacyjną ze strony rosyjskiej lub białoruskiej, w której wykorzystano informacje „sfałszowane i zmanipulowane”.

Kresy.pl / wirtualnemedia.pl / onet.pl / poufnarozmowa.com