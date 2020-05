KO chce dymisji Jacka Sasina

Wicepremier Jacek Sasin deklarował, że „może” podać się do dymisji, jeśli nie dojdzie do wyborów prezydenckich w maju. Lider Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oczekuje teraz, że polityk odpowiedzialny za organizację niedoszłych wyborów poda się do dymisji lub odwoła go premier. Jeśli tak się nie stanie, Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec Jacka Sasina.

Jak podaje portal radia RMF FM, Borys Budka zapowiedział w piątek na konferencji prasowej złożenie w Sejmie wniosku o odwołanie Jacka Sasina z funkcji wicepremiera i ministra aktywów państwowych. Jednocześnie lider KO zaproponował, by Mateusz Morawiecki „wyszedł z twarzą” z tej sprawy i sam zdymisjonował Sasina, zanim dojdzie do debaty nad wotum nieufności.

Zdaniem Budki zapowiedzi przeprowadzenia wyborów w maju były „wielkim oszustwem i mistyfikacją” a działania Sasina w tej sprawie doprowadziły do „olbrzymich strat”.

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka zapowiadał, że oprócz odpowiedzialności politycznej wicepremiera Sasina czeka odpowiedzialność konstytucyjna i karna m.in. za druk kart do głosowania bez podstawy prawnej oraz „szereg przestępstw urzędniczych, tj. naruszenie ochrony danych osobowych czy usiłowanie narażenia zdrowia i życia obywateli przygotowując ten cały proces”.

Według ustaleń RMF FM sam koszt druku kart do głosowania wyniósł 5 mln złotych. Przygotowania Poczty Polskiej mogły kosztować około 10 mln złotych – mowa o kosztach szacowanych, ponieważ jak ujawnił wicepremier Sasin, przygotowania prowadzono bez zawartych umów. Uważa on jednak, że nie doszło do marnotrawstwa, ponieważ przygotowane materiały zostaną wykorzystane, gdy dojdzie do wyborów.

Na początku kwietnia br. Jacek Sasin był pytany w TVN24, czy poda się do dymisji, jeśli do wyborów nie dojdzie w maju. „Mogę się podać. Jeśli to dzisiaj pani, czy komuś jest potrzebne, to mogę to zadeklarować, ale do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie” – mówił wówczas Sasin.

