IPN odnalazł szczątki kolejnych 4 osób na terenie d. więzienia „Toledo” w Warszawie [+FOTO/+VIDEO]

Kolejny zbiorowy dół śmierci odkryli specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie dawnego więzienia „Toledo” w Warszawie. Odnaleziono w nim szczątki czterech osób. „Z pewnością nie jest to ostatni dół ze szczątkami ofiar komunizmu na +Toledo+” – mówi szef BPiI prof. Krzysztof Szwagrzyk.

We wtorek Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN poinformowało o odnalezieniu na terenie dawnego więzienia kolejnego dołu ze szczątkami. Podobnie jak było w poprzednich takich przypadkach, jama grobowa znajdowała się przy murze dawnego więzienia. Początkowo informowano, że w dole znajdują się szczątki co najmniej trzech osób, później okazało się, że grób mieści cztery szkielety. Układ szkieletów wskazywał, że oprawcy jednocześnie niedbale wrzucili ciała zabitych do dołu. „+Grabarze+ nie zadali sobie nawet trudu godziwego ułożenia ciał w jamie grobowej” – napisano na profilach BPiI IPN w mediach społecznościowych.

❗️ Układ odnalezionych dziś szczątków wskazuje na fakt niedbałego i bezwładnego wrzucenia ciał czterech osób do wykopanego wcześniej płytkiego dołu. „Grabarze” nie zadali sobie nawet trudu godziwego ułożenia ciał w jamie grobowej.#Toledo #Warszawa #PowracamyPoSwoich https://t.co/tmbMr1uy6e pic.twitter.com/5aRH1eD0UR — Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) September 22, 2020

Jak mówił prof. Krzysztof Szwagrzyk, przy zmarłych znaleziono pojedyncze artefakty. Szef BPiI obiecał, że w środę pojawi się więcej informacji o tej jamie grobowej. „I z pewnością nie jest to ostatni dół ze szczątkami ofiar komunizmu na +Toledo+” – zapewniał.

❗️ Już teraz wiemy, że w odkrywanej jamie grobowej znajdują się szczątki przynajmniej czterech osób – prof. Krzysztof Szwagrzyk, @PoszukiwaniaIPN. pic.twitter.com/cVWJDKMaAV — Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) September 22, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN na początku września wznowiło prace poszukiwawcze na terenie dawnego więzienia „Toledo” przy ulicy Namysłowskiej w Warszawie, gdzie w latach 1944-1956 UB i NKWD więziły żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych więźniów politycznych. W ubiegłą środę prace te dały kolejny efekt w postaci odkrycia sześciu jam grobowych ze szczątkami. Tym samym liczba osób, których ciała odkryto w tym miejscu, wzrosła wówczas do dwunastu. W czwartek i piątek ekshumowano znalezione szkielety. Jak okazało się, jeden z nich należał do kobiety, co może ułatwić identyfikację ofiary.

✔️ Wstępne badanie antropologiczne pozwoliło bez wszelkiej wątpliwości stwierdzić, iż szkielet widoczny na fotografii należy do kobiety. Pozwala to zdecydowanie zawęzić typowanie w procesie ustalania tożsamości ofiary. https://t.co/gvdALlcSo4 pic.twitter.com/DbUdxllDvw — Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) September 18, 2020

Na dwóch szkieletach w latach 40. ułożono fundamenty muru. Specjaliści BPiI uważają, że budowniczy nie mogli nie widzieć, że zalewają betonem zakopane kilka-kilkanaście miesięcy wcześniej zwłoki.

❗️ Dziś (piątek) w „Toledo” podejmujemy kolejne dwa szkielety. Na obu z nich wzniesiono (w latach 40.) fundamenty ceglanego muru. ✔️ Budowniczy nie mogli nie widzieć, że zalewają betonem ciała ofiar pogrzebane w tym miejscu kilka(naście) miesięcy wcześniej.#PowracamyPoSwoich pic.twitter.com/McnykOcI9X — Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) September 18, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, więzienie Karno-Śledcze Warszawa III (tzw. Toledo) funkcjonowało w latach 1944-1956 po zajęciu prawobrzeżnej Warszawy przez Armię Czerwoną. Wśród więźniów „Toledo” uchodziło za więzienie najbardziej surowe. Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na podstawie analizy dokumentów archiwalnych, relacji świadków (w tym byłych więźniów), badania fotografii lotniczych, planów i map geodezyjnych oraz na podstawie wizji lokalnej wytypowali niewielki, niezabudowany obszar na terenie byłego więzienia, który mógł być wykorzystywany w czasach stalinowskiego reżimu jako miejsce egzekucji i pochówku więźniów.

Kresy.pl