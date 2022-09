Polska wysłała 220 tys. ton węgla na Ukrainę, Ukraina sprzeda Polsce 100 tys. ton

Minister w KPRM Agnieszka Ścigaj poinformowała we wtorek, że według szacunkowych danych na jednego ukraińskiego uchodźcę Polska wydała ok. 2,2 tys. zł.

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj była we wtorek gościem RMF FM. Przekazała, że od 24 lutego, od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało i tutaj pozostało ok. 1,3 mln uchodźców z Ukrainy. Jak podała, szacunki wskazują, że przed 24 lutego w Polsce było ok. 2,5 mln Ukraińców. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę pozostało z tej grupy ok. 1,5 mln osób, ponieważ część mężczyzn wróciła do kraju.

Minister podała szacunkowe koszty pomocy Ukraińcom. Podkreśliła, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę z Ukrainy około 2,2 tys. zł. Ścigaj odniosła się do kwestii braku pomocy UE. Wskazała, że środki, które Polska otrzymała na pomoc uchodźcom ze wspólnoty są niewystarczające. "Do tej pory ok. 144 mln euro, ale to jest bardziej na wzmocnienie granicy. Natomiast dostała Polska zgody na przekierowanie środków, które i tak do niej należały, bo były z różnych funduszy unijnych" - powiedziała.